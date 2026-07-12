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Zvanično saopštenje MUP-a o hapšenju lica sa poternice Interpola

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Povodom hapšenja lica sa Interpolove poternice u Beogradu, zvanično se oglasilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije.

MUP ističe da su operativna saznanja koja su dovela do lociranja i hapšenja V. V. u Beogradu, kao i samo planiranje i sprovođenje akcije, rezultat isključivog rada pripadnika srpske policije.

Akciju hapšenja na teritoriji Republike Srbije sproveli su pripadnici Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za posebne akcije i Policijske uprave za grad Beograd – Interventne jedinice 92, postupajući u skladu sa zakonom i svojim nadležnostima.

Iako su međunarodna policijska saradnja i razmena informacija sa partnerskim službama redovan segment borbe protiv organizovanog kriminala, iz MUP-a naglašavaju da je neophodno razlikovati taj vid saradnje od operativnog rada koji je neposredno doveo do lociranja, planiranja i same realizacije ovog konkretnog hapšenja.

Autor: D.S.

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