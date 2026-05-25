'NEMA ZAŠTIĆENIH, ZAKON JE ISTI ZA SVE' Iz MUP-a poručili: pokušaji Političko targetiranja rukovodstva Ministarstva i policije deo šire kampanje usmerene ka urušavanju poverenja građana u institucije države

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije oglasilo se povom neistina iznesenih u emisiji 'Utisak nedelje' i pokušaju pojedinih medija da diskredituju rad policije, tužilaštva, Ministarstva unutrašnjih poslova i državnih organa Republike Srbije.

- Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije najoštrije odbacuje tendenciozne, politički motivisane i krajnje neodgovorne pokušaje pojedinih medija, kao i učesnika emisije „Utisak nedelje“, da diskredituju rad policije, tužilaštva, Ministarstva unutrašnjih poslova i državnih organa Republike Srbije, gde su iznete brojne spekulacije, insinuacije i političke konstrukcije u vezi sa slučajem „Senjak“, kao i sa postupanjem policije tokom okupljanja na Slaviji održanog 23. maja- piše u saopštenju.

- Ministarstvo unutrašnjih poslova posebno ističe da su pokušaji političkog targetiranja rukovodstva Ministarstva i policije deo šire kampanje usmerene ka urušavanju poverenja građana u institucije države i bezbednosni sistem Republike Srbije- piše u saopštenju.

- Ističemo da su u slučaju „Senjak“ sva lica za koja postoje osnovi sumnje procesuirana u rekordnom roku, što nedvosmisleno pokazuje da institucije Republike Srbije funkcionišu, da nema nedodirljivih i da država ima snage i kapaciteta da se obračuna sa svim oblicima kriminala- navode oni.

- Nestanak lica u ovom slučaju je prijavljen 13. maja kada je i započeta opsežna potraga, što je Više javno tužilaštvo objavilo 14. maja u saopštenju o svom postupanju- piše u saopštenju MUP-a i dodaje se:

- Podsećamo javnost da je policija od momenta saznanja postupala odgovorno, profesionalno i u skladu sa svojim ovlašćenjima, bez ikakvog pokušaja relativizacije ili prikrivanja bilo čije odgovornosti.

- Sam postupak od početka vođen je isključivo po nalogu nadležnog tužilaštva, uz operativni rad policije i postupanje u skladu sa zakonom.Nadležno tužilaštvo je od samog početka blagovremeno i transparentno obaveštavalo javnost o svim relevantnim činjenicama u meri u kojoj to nije ugrozilo tok istrage- napisali su u saopštenju.

- Ministar Dačić je jasno i nedvosmisleno poručio da u Republici Srbiji nema zaštićenih, da zakon važi jednako za sve i da niko, bez obzira na funkciju, čin ili poziciju, ne može biti iznad zakona- piše u saopštenju MUP-a.



Autor: Jovana Nerić