MUP DEMANTUJE: Nema 'masovnog odlaska' iz SAJ-a, jedinica jača kapacitete po najvišim standardima

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije oštro je demantovalo navode pojedinih medija o navodnim masovnim odlascima pripadnika Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ), ocenivši takve informacije kao netačne i tendenciozne.

U cilju istinitog informisanja javnosti, MUP je izneo precizne podatke o kadrovskim promenama u jedinici od 7. novembra 2025. godine, kada je na čelo SAJ-a postavljen pukovnik policije Igor Žmirić.

Činjenice o kadrovskim promenama:

Priliv kadra: U jedinicu je raspoređeno 10 novih službenika iz drugih delova MUP-a na mesta za koja nije neophodna selektivna obuka.

Odlasci: Jedinicu je napustilo ukupno 15 službenika, ali isključivo po zakonskim osnovama – dvoje je otišlo u prevremenu penziju, dok je 13 ispunilo uslove za invalidsku penziju.

Premeštaji: Samo četiri policijska službenika raspoređena su u druge organizacione jedinice.

„Ne radi se o masovnom odlasku, već o uobičajenim promenama koje se realizuju u skladu sa zakonom i potrebama službe“, navodi se u saopštenju MUP-a.

Stroga selekcija: Samo najbolji postaju pripadnici SAJ-aMUP ističe da je interesovanje za ovu elitnu jedinicu izuzetno veliko, ali da su kriterijumi za prijem dodatno pooštreni. Na konkurs raspisan u junu 2025. godine prijavila su se čak 403 kandidata.

Nakon rigoroznih fizičkih, psiholoških i zdravstvenih provera, na selektivnu obuku je upućeno 105 kandidata, a obuku je uspešno završilo svega 11 polaznika. Ovakav ishod potvrđuje da jedinicu mogu popuniti samo najspremniji, u skladu sa najvišim profesionalnim standardima.

Novi konkursi i dalje jačanje

Ministarstvo napominje da je u toku interno raspoređivanje u skladu sa novom Uredbom od 24. aprila 2026. godine, te da se planira raspisivanje novog javnog konkursa. Takođe, demantovani su pokušaji da se upražnjena rukovodeća mesta dovedu u vezu sa aktuelnim komandantom, uz pojašnjenje da su pojedine starešine napustile funkcije još u periodu prethodnog rukovodstva.

Ministarstvo unutrašnjih poslova poručuje da ostaje posvećeno očuvanju operativne sposobnosti SAJ-a u cilju bezbednosti svih građana Srbije.

Autor: D.S.