Ubadao je u vrat i grudi! Otkriven identitet osumnjičenog za stravičan napad na devojku u centru Beogradu

Andrej R. (22) osumnjičen je da je sinoć oko 21 sat, u parku kod Vukovog spomenika, izbo devojku T.P. (20) kojoj se lekari bore za život.
Osumnjičeni je uhapšen nedaleko od mesta gde se napad dogodio, a prilikom hapšenja je odbio da policijskim službenicima da bilo koji podatak o sebi.
Kako se nezvanično saznaje, on je odbijao da kaže kako se zove.
- Policija je tek naknadno došla do njegovih ličnih podataka. Odbija bilo kakvu komunikaciju - kaže izvor.
Kako smo ranije pisali, napad se dogodio sinoć oko 21 čas u parku kod Vukovog spomenika.
Policija je ubrzo izašla na lice mesta, a napadač je nedaleko od mesta ubadanja uhapšen.
Devojka je zadobila više ubodnih rana - dva uboda u grudni koš i jedan u vrat.
Ona je kolima Hitne pomoći prevezena u Urgentni centar na reanimaciju.
Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni Andrej R. je bio u kafiću u kojem je bila i povređena devojka. Ubadanju je navodno prethodila svađa.
Autor: S.M.