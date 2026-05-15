DEČAKA (12) SMRSKALA VRTEŠKA U GAGARINOVOM PARKU: Lekari mu se bore za život, povrede su JEZIVE

Lekari se bore za život dečaka (12) kojeg je smrskala vrteška u Gagarinovom zabavnom parku u ruskom Sterlitamaku.

Dečak je stravične povrede zadobio 10. maja kada je sa nekoliko drugara otišao u zabavni park da se vozaju na spravama.

Petoro dečaka se smestilo na vrtešku "Valcer" kada je operaterka rekla da ne smeju svi u jednu kabinu i naredila jednom od dečaka da pređe na drugu poziciju. Dečak je potom ustao kako bi prešao u drugu "školjku".

"U tom trenutku operaterka je otišla i odmah uključila atrakciju, ne uverivši se da je dete stiglo da pređe i sedne", tvrdi žena bliska dečakovoj porodici.

Kada se vrteška pokrenula, dečak je odbačen u pravcu ograde, a zatim ga je sprava priklještila između "školjke" i metalne konstrukcije. Neko vreme je vreška detetu kidala nogu i pritiskala donji deo tela.

Prema navodima ruskih medija, povređeni dečak je u teškom stanju prebačen na intenzivnu negu sa prelomom kičme, smrskanom nogom i otkinutim prstima. Dana 13. maja medicinskim avionom je prebačen u Republičku dečju kliničku bolnicu u Ufi.

Majka deteta upozorava druge roditelje na mogući nemar zaposlenih. Ona demantuje glasine da je njen sin navodno ustao tokom kretanja atrakcije. Žena se poziva na svedoke koji su videli da dečak nije ni stigao da sedne kada je vrteška puštena u rad.

"Čuvajte svoju decu. I molim vas, ne ćutite o nemaru", poziva ona.

U administraciji parka koji nosi ime po Juriju Gagarinu saopštili su da atrakcija trenutno ne radi.

"Trenutno se sprovodi detaljna istraga svih okolnosti nastale situacije. Uprava parka u potpunosti sarađuje sa nadležnim organima i dostavlja svu potrebnu dokumentaciju i podatke", dodali su iz parka.

Osim toga, kako su naveli u administraciji, sa zaposlenima se svakodnevno održavaju obuke, a sve atrakcije prolaze redovne bezbednosne provere. Dodatno je pokrenuta vanredna inspekcija svih atrakcija u parku.

"Učinićemo sve moguće kako bismo isključili ovakve incidente", saopštili su iz uprave parka.

Kako su za Gorobzor.ru rekli u regionalnom Ministarstvu zdravlja, povređeni dečak se trenutno nalazi u srednje teškom stanju i leči se na traumatološkom odeljenju Republičke dečje kliničke bolnice.

Autor: Iva Besarabić