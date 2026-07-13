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Horor u Preševu: Muškarac izboden nožem zbog sekundarnih sirovina

Izvor: Kurir, Foto: RINA ||

U Preševu je došlo do sukoba između Rusa i lokalnog stanovnika, koji je Rusu naneo teške povrede nožem. Policija istražuje incident.

U Preševu je policiji prijavljen slučaj tuče i ubadanja nožem, posle svađe koja je izbila između jednog stanovnika Preševa i jednog državljanina Rusije koji živi u tamošnjem Prihvatnom centru za migrante.

Oni su se sukobili oko sakupljanja sekundarnih sirovina.

Srbin iz Preševa je, kako se sumnja, Rusu tokom rasprave naneo tri ubodne povrede u predelu lopatice.

Protiv napadača je podneta krivična prijava u redovnom postupku, zbog dela teške telesne povrede.

Povređeni je nakon ukazane medicinske pomoći pušten na kućno lečenje.

Autor: D.B.

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