TINEJDŽER IZBODEN U GROCKOJ: Vršnjak mu nakon svađe zario nož u grudi

U Grockoj je sinoć došlo do sukoba između dva maloletnika koja je eskalirala u ubadanje nožem.
Prema pisanju medija, do sukoba je došlo kada je izbila verbalna rasprava između V.J. (17) i I.M. (17).
Nakon kraće svađe, I.M. je, kako se sumnja, zario nož vršnjaku u predelu grudi.
Povređeni tinejdžer je hitno prevezen u Urgentni centar, gde mu je ukazana medicinska pomoć.
Osumnjičeni maloletnik je neposredno nakon napada pobegao sa lica mesta. Međutim, efikasnom intervencijom pripadnika policije, ubrzo je lociran i priveden.
Policija trenutno sprovodi istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan motiv ovog sukoba.
Autor: S.M.