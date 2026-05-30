TINEJDŽER IZBODEN U GROCKOJ: Vršnjak mu nakon svađe zario nož u grudi

U Grockoj je sinoć došlo do sukoba između dva maloletnika koja je eskalirala u ubadanje nožem.

Prema pisanju medija, do sukoba je došlo kada je izbila verbalna rasprava između V.J. (17) i I.M. (17).

Nakon kraće svađe, I.M. je, kako se sumnja, zario nož vršnjaku u predelu grudi.

Povređeni tinejdžer je hitno prevezen u Urgentni centar, gde mu je ukazana medicinska pomoć.

Osumnjičeni maloletnik je neposredno nakon napada pobegao sa lica mesta. Međutim, efikasnom intervencijom pripadnika policije, ubrzo je lociran i priveden.

Policija trenutno sprovodi istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan motiv ovog sukoba.

Autor: S.M.