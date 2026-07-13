AKO JE NEKO CINKAROŠ, POBIĆEMO MU SVE ŠTO GMIŽE: Jezive poruke svedoka saradnika Bojana Hrvatina nakon hapšenja klana Belivuk!

U nastavku suđenja kriminalnoj grupi Veljka Belivuka i Marka Miljkovića izvedene su šokantne komunikacije sa aplikacije Skaj, koje otkrivaju planove za likvidacije i brutalne pretnje onima koji bi mogli da sarađuju sa istražnim organima.

"Cinkaroše" čekala surova kazna

Bojan Hrvatin, koji je kasnije postao svedok saradnik, u februaru 2021. godine – samo dva dana nakon hapšenja vođa klana – razmenjivao je poruke koje direktno ukazuju na planiranje osvete.

Pretnja: „Ako je Kantona cinkaroš, pobićemo mu sve što gmiže“ – pisao je Hrvatin, misleći na Marka Budimira, visokopozicioniranog člana klana.

Kontrola: U porukama insistira na potrebi da se „drži kontrola“ nad situacijom i da se otkrije ko sarađuje sa policijom.

Planiranje likvidacija sa slobode

Dok je bio na slobodi nakon pada prve grupe, Hrvatin je sa jednim od odbeglih vođa kavačkog klana, Duškom Roganovićem, otvoreno diskutovao o potencijalnim žrtvama:

Dario Đorđević Dekster: Pominje se plan za njegovo ubistvo: „Al moramo da držimo kontrolu nad svim. Jel Coks? Ometlaćemo ga. Imam čoveka za to, samo čeka“.

Ispitivanje situacije: Hrvatin se raspitivao kod advokata o dokazima („nemaju DNK na snajperu, nema kostiju...“), verujući u tom trenutku da klan neće biti osuđen.

Odbrana osporava verodostojnost Skaj aplikacije

Advokat Dejan Lazarević, branilac Belivuka i Miljkovića, iskoristio je ove poruke da dovede u pitanje kredibilitet Hrvatina kao svedoka saradnika:

Protivrečnosti: Lazarević ističe da Hrvatin tvrdi da nije planirao likvidacije nakon hapšenja, dok poruke govore suprotno.

Sumnja u dokaze: „Dakle ili je učestvovao u ubistvu ili trgovao drogom, tvrdim da Skaj nije verodostojan dokaz“, zaključio je Lazarević, sugerišući da je sadržaj poruka mogao biti naknadno modifikovan.

Tužilaštvo: Poruke potvrđuju iskaz

Tužilac Saša Ivanić kratko je replicirao, navodeći da upravo ove poruke, koje su pročitane u sudnici, zapravo potkrepljuju raniji iskaz koji je Hrvatin dao kao okrivljeni svedok.



Autor: D.S.