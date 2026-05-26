JEZIVE PREPISKE SA SKAJA OTKRIVAJU DETALJE LOVA NA ŠKALJARCE! Zvicer naređivao: Najveće zlice koje imamo šaljemo u Atinu!

Suđenje kriminalnoj grupi Radoja Zvicera, Veljka Belivuka i Darka Šarića za brutalne likvidacije vođa škaljarskog klana u Grčkoj donelo je nove, šokantne detalje iz optužnice. Prepiske sa kriptovane Skaj aplikacije, čije je javno čitanje u Specijalnom sudu izazvalo pravu buru i kažnjavanje advokata, do detalja otkrivaju kako je pripreman masakr u Atini u januaru 2020. godine.

Prema dokumentima tužilaštva, pripadnici kavačkog klana su od novembra 2019. do 21. januara 2020. godine vodili neprekidnu akciju lociranja Igora Dedovića i Stevana Stamatovića, koji su na kraju ubijeni pred decom i suprugama u jednom atinskom restoranu.

„Turkinje ispred Luj Vitona i mesari u blizini“

U potragu za vođama škaljaraca uloženi su ogromni resursi, a vođa klana Radoje Zvicer lično je upravljao akcijom i davao jezive instrukcije:

„Najveće zlice koje imamo da šaljemo u Atinu. E da nam da bog sreće da dođe i njihov red. Sve raspoložive snage šaljemo u Atinu, sanjao sam dobar sam“, napisao je Zvicer 25. decembra 2019. godine, a par dana kasnije dodao: „Trebaju nam ljudi da odmah deru, bilo kada i bilo gde“.

Nakon što su saznali da porodice Dedovića i Stamatovića dolaze u Grčku za praznike, kavčani su počeli da prate njihove supruge i ćerke. Preko društvenih mreža (Snepčet) i fotografija, locirali su rute kretanja, a u potragu po luksuznim radnjama uključili su i strane državljanke.

Zvicerove instrukcije za lociranje žena: „Te jače butike gledati. Ručak, večera će biti napolje“.

Angažovanje saradnica: „Turkinje su dobre. Jednu bi stavio ispred LV (Luj Viton), samo da mesari budu blizu negde“.

Pretraga po vremenskim uslovima: „Biće oko 20 ljudi moramo ih naći. Ako pada kiša, tržni centri“.

Slučajni susret na ulici i brutalna egzekucija

Pre nego što su locirani preko porodica, kavčani su danima obilazili plaže, teretane i tržne centre po Atini. Planirali su rute na osnovu fotografija koje je Alan Kožar slao Ratku Živkoviću – krtici unutar klana.

U jednoj od poruka, Radoje Živković je napisao:

„Jutro braćo junaci, ajde da nađemo ove nevernike i pokosimo“, dok je Milan Vujotić dodao: „Ovo je sjajno, e da dočekaju i oni novu godinu sa crvima, majku im“.

Potraga je okončana 21. januara 2020. godine kada je optuženi Veljko Belivuk, kako tvrdi tužilaštvo, slučajno iz automobila primetio Dedovića i Stamatovića kako ulaze u restoran. Istog dana, četvorica egzekutora – Milinko Brašnjović, Marko Petković, Dragan Tomić i pokojni Ljubomir Lainović – uleteli su u lokal, opkolili sto i otvorili vatru pred preplašenom decom i ženama.

Burno u sudnici: Advokati napustili suđenje, Belivuk negoduje



Izvođenje ovih dokaza u Specijalnom sudu obeležio je opšti haos. Sudija nije dozvolila advokatima odbrane da javno čitaju i detaljno analiziraju prikazane Skaj poruke, zbog čega su svi branioci u znak protesta napustili sudnicu i kažnjeni sa po 150.000 dinara.

Takođe, optuženi Veljko Belivuk burno je reagovao na tvrdnje tužioca Saše Ivanića da poruke iz decembra 2019. godine dokazuju njegov boravak u Atini pod nadimkom „Velja“. Belivuk je izašao za sudsku govornicu i ljutito poručio: „Ja nisam nikakav Velja, već Veljko Belivuk, a prelazak državne granice nije krivično delo“. Suđenje bi trebalo da se nastavi u petak.

Autor: D.S.