NA ROĐENDAN DA IH DEREMO! Isplivale jezive Zvicerove poruke u Specijalnom sudu: Ovako je planirana likvidacija škaljaraca

U Specijalnom sudu u Beogradu danas je nastavljeno suđenje kriminalnoj grupi optuženoj za brutalna ubistva vođa škaljarskog klana u Grčkoj, a javnost je ostala zatečena presretnutim porukama sa „Skaj“ aplikacije koje je citirao tužilac Saša Ivanić.

Prema tvrdnjama tužilaštva, odbegli vođa „kavčana“ Radoje Zvicer lično je koordinisao pripreme za likvidacije, koristeći jezivu terminologiju.

Zvicerov plan za „Kožnog“: „Trojicu bih poslao“

Tužilac Ivanić izneo je dokaze prema kojima je Zvicer planirao ubistvo Alana Kožara tačno na njegov rođendan, 4. decembra 2019. godine.

„Preksutra mu je rođendan. Ja bih da se ovaj radi za rođendan. Ja bih sve muško na rođendan da deremo, trojicu bih poslao“, citirao je tužilac Zvicerove poruke poslate samo par dana pre planiranog zločina. Prema rečima tužioca, termin „dranje“ u komunikaciji klana nedvosmisleno se odnosi na ubistva.

Logistika zločina: Hekleri, kalaši i „štek“ stanovi

U sudnici su pročitane i poruke koje otkrivaju kako je klan organizovao prebacivanje naoružanja iz Srbije u Grčku. Zvicer je, prema optužbi, tražio „četiri utoke“, automate, heklere i „kratke kalaše“, dok su putem fotografija locirali teretane u Atini u kojima su žrtve trenirale.

Žestok okršaj Belivuka i tužioca

Izvođenje dokaza sa „Skaja“ izazvalo je bes kod Veljka Belivuka, koji je za govornicom tvrdio da su poruke fotošopirane i da su slova u tabelama menjana.

„Vidi se ko voli da dodaje slova i apostrofe“, ironično je dobacio Belivuk, aludirajući na tužioca, što je dovelo do burne polemike. Tužilac Ivanić je odmah zatražio sankcije, navodeći da je reč o manipulaciji, dok mu je Belivuk uzvratio da ga vređaju tužiočeve konstatacije.

Milionsko jemstvo i zahtev za bračne posete

Pred sam kraj ročišta, branioci su zatražili ukidanje pritvora za pojedine optužene. Odbrana Vladimira Mandića ponudila je rekordno jemstvo u nekretninama od čak 1,3 miliona evra, ali je sud taj predlog odbio.

Takođe, optuženi Dušan Jovanović izašao je pred sudiju besan zbog ukidanja bračnih poseta u pritvoru. „Slagali su me da je to do vas. Sada ću da raspravim sa njima tamo“, poručio je Jovanović pre nego što je vraćen u boks za optužene.

Podsećanje na zločine:

Igor Dedović i Stevan Stamatović likvidirani su u januaru 2020. u prepunom restoranu u Atini, dok su Alan Kožar i Damir Hadžić izrešetani u julu iste godine ispred luksuzne vile na Krfu. Iako Zvicer nije obuhvaćen ovom optužnicom u Srbiji, protiv njega se postupak za ova ubistva vodi u Grčkoj.

Autor: D.S.