ISPLIVALE JEZIVE SKAJ PORUKE NA SUĐENJU DŽONIJU SA VRAČARA: 'Uvalili' Runju auto sa GPS-om da ga lakše UBIJU, a evo zašto egzekutor NIJE PUCAO!

U Specijalnom sudu u Beogradu danas je nastavljeno suđenje pripadnicima ozloglašene "vračarske grupe", optuženim za tri brutalna ubistva i pet pokušaja likvidacija.

Glavni fokus današnjeg pretresa bio je na šokantnim prepiskama sa kriptovane aplikacije "Skaj", koje do detalja otkrivaju planove za lov na Miloša Nilovića, zvanog Runjo.

Planirali likvidaciju uz pomoć GPS-a

Prema navodima iz optužnice, vođa grupe Nikola Vušović, poznatiji kao Džoni sa Vračara, slao je fotografije Nilovića saradnicima uz instrukcije kako da ga prate. Strategija je bila podmukla: navodno su mu "uvalili" automobil koji su prethodno opremili GPS uređajem, kako bi u svakom trenutku znali njegovu tačnu lokaciju.

Drama u restoranu: "Nisam mogao da pucam, pobegli su!"U sudnici su prikazane poruke poslate na sam dan pokušaja ubistva Nilovića u jednom beogradskom restoranu. Dok su ostali članovi grupe besneli jer napadač nije ispalio nijedan metak, osumnjičeni egzekutor Miloš Miljanović pravdao se u porukama:

"Nisam mogao da pucam jer su se svi razbežali! Nilović se sakrio i zaključao u drugu prostoriju. Nisam hteo da ubijem nečiju majku ili sestru", stoji u prepisci koju je otkrilo tužilaštvo.

Za šta se sve terete "Vračarci"?

Ovoj kriminalnoj grupi sudi se za tri svirepa ubistva:

- Aleksandra Halabrina (20. mart 2020.)

- Dragana Ristića (10. septembar 2020.)

- Aleksandra Šarca (17. oktobar 2020.)

Takođe, terete se za pokušaje ubistava Lazara Vukićevića, Samira Divljanovića, Miloša Nilovića, Andrije Zarića i Arsenija Stefanovića.

Suđenje se nastavlja 17. aprila, kada je planirano svedočenje oštećenog Miloša Nilovića Runja.

Autor: D.S.