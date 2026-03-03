OVO NIJE ON, KRUPNIJI JE I MLAĐI! Evo kako je Belivuk reagovao na Zvicerov selfi koji je prikazan na suđenju

Suđenje optuženim pripadnicima kriminalne grupe koja se tereti za ubistva četvorice ŝkaljaraca u Grčkoj 2020. godine nastavljeno je u Specijalnom sudu u Beogradu prikazivanjem fotografija i poruka sa Skaj aplikacije, među kojima je i selfi slika iz lifta na kojoj je, kako tvrdi tužilaštvo, vodja kavačkog klana Radoje Zvicer.

U sudnici je puštena i glasovna poruka u kojoj Zvicer, kako se navodi u optužnici, na dan kada su vođe škaljarskog klana Igor Dedović i Stevan Stamatović 19. januara 2020. godine ubijeni u jednom restoranu u Atini, dok su večerali sa suprugama i decom, kaže svom najbljižem saradniku Slobodanu Kašćelanu:

- Oooo, danas je Bogojavljanje. Sutra mi je slava, ko da sam se ponovo rodio starina moj!

Zvicer, podsetimo, nije obuhvaćen optužnicom u Srbiji i protiv njega se postupak vodi u Grčkoj.

"Nije Zvicer na slici!"

Veljko Belivuk, koji je, prema optužnici označen kao organizator grupe, odmah se javio za reč, tvrdeći da na fotografiji iz lifta nije Zvicer.

- Ja tvrdim da nije glas Radoja Zvicera, ja ga znam, ovaj glas je piskaviji i nije njegov. Tvrdim i da na slici nije Radoje Zvicer, ovaj čovek sa slike je sitniji, stariji, čak i ne liči na njega - rekao je Belivuk koji je osporava izvodjenje ovih dokaza.

Podsetimo, pripadnici kriminalne grupe, osim za ubistvo Dedovića i Stamatovića u Atini, optuženi su i za likvidaciju Alana Kožara i Damira Hadžića na Krfu 23. jula 2000. godine.

Kao jedan od egzekutora, optužnicom je bio označen Filip Knežević, koji je u julu prošle godine ubijen u Barseloni. U vreme kada je ubijen u Španiji, bio je na poternici Srbije, a u sudnici su danas prikazane i njegove selfi fotografije koje je navodno slao preko Skaja pripadnicima grupe uoči i posle ubistva na Krfu.

Knežević je, prema navodima optužnice, bio je u direktnoj komunikaciji sa Veljkom Belivukom.

"Ne poznajem ga lično!"

Prema presretnutim Skaj porukama koje je razmenjivao s nepoznatom osobom, kako je Kurir pisao, Knežević je hvalio Belivuka i govorio kako je hrabar. Istu osobu je obavestio i da u iznajmljenom smeštaju boravi već nekoliko dana sa Belivukom.

Podsetimo, Belivuk je u poslednjem času, prema optužnici, odustao od učešća u ubistvu na Krfu.

- Ne poznajem lično Filipa Kneževića, pa ne mogu da kažem da li je on na slikama - kratko je rekao Belivuk osvrćući se na nekoliko selfi fotografija.

Inače, u samoj završnici današnjeg suđenja advokati du dva puta tražili izuzeće sudije i članova veća, zbog kako su naveli, njihove pristrasnosti i onemogućavanja okrivljenim da se brane. Tokom burne atmosfere u sudnici, sudija je kaznila advokata Marka Jankovića sa 150.000 dinara, advokata Stefana Jokića više puta opomenula, pre nego što je odbila ove zahteve.

Autor: S.M.