'VIDITE, TU GDE JE PALA KIŠA...' Otkriveno kako je Zvicer tražio škaljarce i kako ih je locirao (FOTO)

Na suđenju navodnoj kriminalnoj grupi Veljka Belivuka i Darka Šarića danas je pušten niz poruka sa čet grupe na kriptovanoj aplikaciji "Skaj".

U porukama se pripadnici kavačkog klana dopisuju o tome kako da saznaju gde se kriju pripadnici suparničkog škaljarskog klana kako bi ih likvidirali. Najveći fokus bio je na otkrivanju lokacije Alana Kožara, a u tome im je navodno pomagao krtica klana Ratko Živković Zemo.

U sudnici je prikazano nekoliko fotografija, ali same poruke nisu čitane, te Telegraf.rs donosi sadržinu dopisivanja u grupi u periodu dok su pokušavali da uđu u trag Dedoviću, Stamatoviću, Kožaru i Hadžiću.

Kako tužilaštvo navodi, u čet grupi koju je navodno napravio Radoje Zvicer bili su okrivljeni Milovan Zdravković, inače kum Radoja Zvicera, kao i Radoje Živković, Radoje Zvicer, Milan Vujotić, Milan Knežević i NN osoba koji nisu okrivljeni u ovom predmetu, a navodni su pripadnici Kavačkog klana.

Oni su se krajem novembra dopisivali o tome da "uključe Nevolju". Podsetimo, nadimak prvookrivljenog Veljka Belivuka je Velja Nevolja.

- Popričaš prvo s njim, vidiš šta može i kako. Rekao mi je bude li neko u Grčkoj slobodno, molim te, meni javi. Ja bih, bruda, da ti sa Nevoljom popričaš. Veruj mi da bi nam dosta pomogao, ne moraš mu za početak pričati ništa, nego znaš i samo št ai kako, ali ja bih ga uključio - poslao je navodno Radoje Zvicer.

Kasnije, u januaru 2020. godine, okrivljeni Milovan Zdravković navodno šalje da je "Soprano (navodno "Skaj" nadimak Veljka Belivuka, prim.aut) zaslužio da ga dobro pojačaju" i da mu daju da ga neko čuva.

- Njega će i Filip napasti jako zbog sebe, da ne uzme baš Beograd, baš ga treba pojačati, u svakom smislu. I u posao ga girati - navedeno je u poruci.

Kada je u pitanju traganje za lokacijom na kojoj su Kožar i Hadžić, Radoje Živković poslao je na grupu da će Zemo da piše.

- Gledam kad mu šalje poruke, kako odgovara i pita. Pa će onda Zemo da piše šta mu kažem. Vidim da se opustio za Zemom, zato sam mu i rekao jutros da ga pita kako je i šta radi - navodno je poslao Radoje Živković.

Podsetimo, Radoje Živković Žuti je na spomenutu čet grupu navodno prosleđivao informacije o Alanu Kožaru koje je Ratko Živković Zemo prikupljao dopisujući se sa njim. Cilj dopisivanja navodno je bio da se otkrije lokacija na kojoj se Alan Kožar krije, akko bi bilo organizovano njegovo ubistvo.

Radoje Zvicer u spomenutoj grupi navodno piše: "Zemo ima jedan telefon sa mnom, jedan sa njim, da mu ga ne bi uzeli". Radoje Živković piše da treba videti kad je kiša na nekom od mesta na kom misle da se Alan Kožar krije, jer je Kožar Zemu u poruci poslao da je kiša i da su ljudi isprepadani od zemljotresa.

- Lagano ćemo, kao i do sad, da se vozimo sa njim. Bitno je da postavimo ljude i da mu onda jedno jutro Zemo piše, a on će reći "evo idem na trening" i znaćemo s kim je i šta je - navodno je poslao Živković.

Kako navodi tužilaštvo, grupa je na ovaj način pokušavala da pronađe i locira Kožara i Hadžića i samim tim sužavala krug mogućnosti gde bi oštećeni mogu da se nalaze. Oni tako komentarišu u kom gradu bi mogli da se nalaze Alan Kožar i Damir Hadžić.

Nako navodno Radoje Zvicer šalje da je Turska sva u teretanama, da je pregledao 500 gradova i pita šta je Zemo poslao Kožaru. Između ostalog u grupu su poslate i poruke Zema i Kožara i fotografija teretane uz poruku: "Tu Kožar trenira".

U nastavku komunikacije Radoje Zvicer navodno šalje da je pregledao Ljubljanu, Berlin, Varšavu, Malagu i Moskvu. On takođe navodno šalje da je teretana velika, tako da verovanto nije u sklopu hotela, kao i da Zemo treba bolje da slika ili da pogleda šta piše. Između ostalog, piše: "Ovo je neka divlja zemlja i divlji fitnes".

Tokom novembra Radoje Živković navodno šalje fotografije na kojima se vidi restoran, palme u pozadini, kao i navodnu prepisku Ratka Živkovića i Alana Kožara. Spomenute fotografije možete da pogledate u galeriji ispod.

Oni, spram fotografije iz restorana polemišu o tome da li se Kožar nalazi u Španiji, Portugalu, Italiji ili Hrvatskoj jer se papir nalazi ispod tanjira, dok Radoje Zvicer navodno piše da misli da je Grčka ili Turska, jer je u Turskoj "svuda takav servis".

- Treba pogledati na net sve zemlje gde se kako servira sto. Ja ću Tursku da vidim sva ova mesta. Salveta pored noža. Ne vidim dobro, AZ ili NZ, ne vidim dobro. Zemo je to primetio - navodno je poslao sa naloga koji je koristio Radoje Živković.

Nekoliko dana kasnije, Radoje Zvicer navodno piše da ide da gleda sve restorane obalom i pita "da li Kožni ima dva telefona".

- Hoćemo i Steva da vidimo, ali mislim da je on sa Liscem. Krf je interesantan, tamo je Damir viđen, pa murija i sad misli da je u Gilfadi. Dobro bi bilo da taj ide kući, neka to pošalje Zemu, Zemo Kožnome - navedeno je u porukama.

Sa naloga koji je navodno koristio Radoje Zvicer stiže fotorgafija restorana i komentari da je u pitanju ista rasveta kao na prethodnim slikama. On navodi da su palme usađene kao u Dubaiju i Egiptu, ali da mu "rasveta daje znak da je Kožni u Grčkoj". Dodaje da moraju da pregledaju bar restorane jer je "Grčka haos", a Radoje Živković navodno pita da li su prošli sve države u kojima može da bude onolika reretana. U grupi i sutradan polemišu u kojoj bi državi mogle da budu palme kao sa fotografija.

Treba odmah slati momke da traže"

U daljoj konverzaciji uključeni u čet grupu polemišu da li je Alan Kožar bio u Grčkoj, a Radoje Živković navodno šalje čet između Ratka Živkovića i Alana Kožara.

- Nije ovde. Znao sam da se prebacuju gliserima. Ja ga čekao da ga derem kod zubara, letos prošle godine, čini mi se - navodno je slao Radoje Živković.

- Hoćemo da šaljemo momke po gradovima da obiđu sve plaže? Pa da im uplatimo tamo u Grčkoj da obiđu sve to, ako znamo da su tamo. Kožni je rekao pola sata biciklom da je išao na ono pečenje, je l'? - poruke su sa navodnog "Skaj" naloga Radoja Živkovića.

Radoje Zvicer na to navodno odgovara je prethodne večeri gledao teretane i da ih ima nekoliko sa pločicama kao sa fotografije, dodajući da "Grci mnogo stavljaju pločice u teretane".

U nastavku komunikacije Radoje Živković navodno piše da treba odmah da se organizuje 10 momaka da traže, da Kožar ne pobegne opet. On dodaje da treba da se iznajmi stan ili kuća i da se tamo odmah prenese oružje, dodajući da će "i on da pođe da dere", govoreći o ubistvu Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u Atini, koje se dogodilo kasnije, u januaru 2020. godine, a potom obaveštava učesnike čet grupe da su našli Kožara, kao i da moraju da nađu teretanu u koju on ide i da treba da se pošalju mali "hekleri", da "ne može svuda da se radi 'kalašima'".

- E, da dočekaju i oni Novu godinu s crvima, majku im je*em! - navodno šalje Radoje Živković, a potom šalje fotografiju dve puške. U nastavku komunikacije Radoje Živković i okrivljeni Milovan ZDravković navodno pišu o tome da bi bilo dobro da imaju sreće da ljudi koji su im na meti budu zajedno, da "ovo ne smeju da promaše", da ih "treba odmah drati".

Oni na grupu šalju i fotografiju silikonskih maski, ali i još prepiski Zema i Kožara.

Tokom daljeg toka dopisivanja, okrivljeni Milovan Zdravković navodno šalje: "Daj bože da sve uradimo kako treba, pa nećemo zaboraviti Zema", dok sa naloga koji je navodno koristio Radoje Živković stiže poruka da će "nalaziti izgovore za sve da bi mu Zemo pisao".

Tužilatšvo navodi da je okrivljeni Ratko Živković pripadnik organizovane kriminalne grupe preko kog se došlo do saznanja o kretanju ošrećenih, kao i saznanja da treniraju u teretani u Atini u koju, radi opservacije, odlazi Denzel Viser, što je utvrđeno iz mejla od 16. februara 2022. godine, koji je zaposlena u teretani Makri Eleni poslala policijskom službeniku, a u kom je navedeno da je Denzel Viser ostavio lične podatke i da je rođen 28. septembra 1996. godine, a da je kao mesto stanovanja naveo Amsterdam.

Ona je Visera prepoznala sa fotografije i pokazala ga na video snimku, a u pitanju je Holanđanin koji je sa grupom navodno sarađivao oko ubistava u Grčkoj.

Autor: D.Bošković