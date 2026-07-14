Planirali SVADBU, sada je SAHRANJUJU! Porodica devojke koja je POGINULA vraćajući se s Ostroga nema od BOLA - Povređeno još 16 putnika

Selo u okolini Niša zavijeno je u crno nakon tragične smrti Jovane S. (21), koja je izgubila život u teškoj saobraćajnoj nesreći na putu Nikšić–Kotor u Crnoj Gori. Nesreća se dogodila dok se minibusem vraćala sa hodočašća u manastir Ostrog, a u vozilu je bila i njena sestra Jana, koja je zadobila povrede.

Prema rečima meštana, dve sestre su boravile na letovanju u Stolivu, odakle su odlučile da posete manastir Ostrog, zapale sveću i pomole se. Povratak sa tog putovanja završio se tragedijom koja je potresla njihovu porodicu i celo mesto.

Komšije kažu da je Jovana bila vedra, nasmejana i omiljena među ljudima koji su je poznavali. Završila je srednju školu i radila u jednom ugostiteljskom objektu u Nišu, a svi za nju imaju samo reči hvale.

Njeni najbliži ističu da je planirala zajedničku budućnost sa dečkom i da su razmišljali o veridbi i osnivanju porodice, zbog čega je njen prerani odlazak još bolniji za sve koji su je voleli.

Kum porodice kaže da je vest o tragediji duboko potresla sve koji su Jovanu poznavali.

Saobraćajna nesreća dogodila se 12. jula oko 13 časova u mestu Lipci, kada je minibus sa 17 putnika, državljana Srbije, udario u kamenu kosinu pored puta i prevrnuo se. Jovana je podlegla povredama, dok je preostalih 16 putnika prevezeno u zdravstvene ustanove, među kojima je bilo i jedno dete.

Prema prvim rezultatima istrage crnogorske policije, sumnja se da su umor i pospanost vozača bili glavni uzrok nesreće.

Grad Niš ponudio je pomoć porodici stradale devojke, kao i ostalim povređenim putnicima, dok je Gradsko veće donelo odluku da 15. jul bude Dan žalosti na teritoriji grada.

Autor: Iva Besarabić