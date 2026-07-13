UMESTO SVADBE, SADA SPREMAMO SAHRANU: Potresne reči komšija stradale Jovane (21) koja se vraćala iz Ostroga

Niš je zanemeo nakon vesti o stravičnoj saobraćajnoj nesreći kod mesta Lipci u Crnoj Gori, u kojoj je život izgubila Jovana S. (21). Tragičan udes dogodio se kada se mini-bus, kojim su se putnici vraćali sa pokloničkog putovanja iz manastira Ostrog, prevrnuo na magistralnom putu Kotor-Nikšić.

Bila je "dete za primer"

Jovana je bila devojka koju su svi u kraju poznavali kao izuzetno vaspitanu, vrednu i vedru osobu. Radila je u jednom niškom kafiću, gde je bila omiljena među kolegama i gostima, a u lokalnoj sredini pamtiće je samo po dobru.

Ne možemo da verujemo da je nema. Bila je dete za primer, kulturna, vaspitana i uvek nasmejana. Nikada nije pravila probleme, svi su je voleli - kroz suze pričaju potresene komšije.

Planirala budućnost i veridbu

Njena smrt ostavila je neopisivu prazninu u srcima onih koji su je poznavali. Komšije svedoče o njenim snovima koje je, nažalost, prekinula surova sudbina.

Radila je, borila se, planirala budućnost. Imala je momka sa kojim je planirala veridbu. Govorila je da jedva čeka da osnuje porodicu. Umesto svadbe, sada spremamo sahranu - kaže jedan od suseda.

Detalji tragedije

Jovana je na put u Crnu Goru otišla sa sestrom, s namerom da poseti Ostrog i provede vreme na pokloničkom putovanju. Umesto povratka kući sa lepim uspomenama, porodica je dočekala vest koja ih je zauvek slomila.

Prema preliminarnim rezultatima istrage crnogorske policije, do prevrtanja mini-busa, u kojem je povređeno 16 osoba, došlo je najverovatnije usled premora i pospanosti vozača. Tačne okolnosti pod kojima je došlo do nesreće biće utvrđene nakon okončanja istrage.

Autor: D.S.