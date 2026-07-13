Sa letovanja u smrt! Devojka (21) poginula, šestoro dece povređeno! Kombi sa srpskim turistima se prevrnuo po povratku iz manastira! Otkriven uzrok

Devojka (21) je poginula, dok je 16 osoba povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se juče dogodila u mestu Lipci, na magistralnom putu Kotor–Nikšić u Crnoj Gori. Preliminarni podaci ukazuju na to da je do udesa najverovatnije došlo zbog premora i pospanosti vozača.

Kako je saopštila Uprava policije Crne Gore, nesreća se dogodila oko 13.10 časova, kada je mini-bus, koji se kretao iz pravca Nikšića, udario u kamenu kosinu sa desne strane kolovoza, nakon čega se prevrnuo.

"Danas se u mestu Lipci, na magistralnom putu Lipci–Grahovo, u 13.10 časova dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo jedno vozilo. Od 17 povređenih putnika, u međuvremenu je od zadobijenih povreda preminulo jedno lice ženskog pola", saopštila je Uprava policije.

Prema pisanju "Vijesti", preminula je 21-godišnja devojka.

Svi povređeni prevezeni su u Specijalnu bolnicu za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju "Vaso Ćuković" u Risnu, gde im je ukazana medicinska pomoć.

Direktor bolnice dr Dino Panjako rekao je da je primljeno ukupno 17 pacijenata, od kojih je 14 zadržano na bolničkom lečenju.

- Tri pacijenta su bila u teškom stanju, od kojih je nakon reanimacije jedna osoba preminula usled teških telesnih povreda unutrašnjih organa - rekao je Panjako.

Kako je naveo, od 14 hospitalizovanih pacijenata, petoro se nalazi na intenzivnoj nezi, dok se devet leči zbog teških povreda.

Među povređenima ima i više dece. Jedno dete je nakon reanimacije prebačeno u Klinički centar u Podgorici, gde je nastavljeno njegovo lečenje, dok je još petoro dece zadobilo lakše telesne povrede.

Prema rečima direktora bolnice, za sada nema drugih životno ugroženih pacijenata.

Panjako je dodao da su putnici državljani Srbije koji su boravili u Boki u kolektivnom smeštaju i da su se, prema njegovim saznanjima, vraćali sa pokloničkog putovanja u Manastir Ostrog kada je došlo do nesreće.

Za volanom bio vozač iz Kotora

Mini-busom je upravljao Lj. M. (68) iz Kotora, od kojeg će policijski službenici uzeti izjavu o okolnostima nastanka udesa.

Uviđaj je obavljen pod rukovodstvom državnog tužioca Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, a policija i tužilaštvo nastavljaju prikupljanje dokaza.

"Uzrok saobraćajne nezgode se ispituje, a preliminarni podaci ukazuju na to da se radi o premoru i pospanosti vozača", naveli su iz Uprave policije.

Autor: D.B.