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IMA MRTVIH U NESREĆI NA PUTU KOTOR - NIKŠIĆ, ČAK 17 LJUDI POVREĐENO! Prevrnuo se kombi PUN PUTNIKA, hitna pomoć prevozi povređene

Izvor: Blic.rs, Foto: Pink.rs ||

Jedna osoba poginula je u udesu na magistralnom putu Kotor - Nikšić, u mestu Lipci, saznaju nezvanično TV Vijesti.

U toj saobraćajnoj nesreći povređeno je 17 osoba, rečeno je "Vijestima" nezvanično iz Uprave policije.

Podsetimo, na magistralnom putu Kotor - Nikšić u mestu Lipci danas dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je sa puta sleteo putnički kombi. Udes je prijavljen u 13.40 časova.

Pripadnici kotorske Službe zaštite i spašavanja sa nekoliko vozila uputili su se na lice mesta.

Kola hitne pomoći dovoze povređene u bolnicu u Risnu, javila je "Pobjeda".

Autor: A.A.

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