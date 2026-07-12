Kombi pun putnika sleteo sa puta! U jezivoj nesreći kod Kotora povređeno 10 osoba, među njima i dete

Na magistralnom putu Kotor - Nikšić u mestu Lipci danas dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je sa puta sleteo putnički kombi, rečeno je Portalu Pobjeda nezvanično iz Uprave policije.

Iz policije navode da je do saobraćajne nesreće došlo kada je kombi sleteo sa puta.

Udes je prijavljen u 13.40 časova.

Kako Pobjeda nezvanično saznaje, 10 osoba je povređeno, među njima ima i dece.

Pripadnici kotorske Službe zaštite i spašavanja sa nekoliko vozila uputili su se na lice mesta.

Kola hitne pomoći dovoze povređene u bolnicu u Risnu.

Autor: S.M.