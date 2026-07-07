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PREVRNUO SE AUTOBUS PUN PUTNIKA, POVREĐENO VIŠE OD 40 LJUDI! Teška saobraćajna nesreća u Turskoj: Spasioci na terenu, vozač ODMAH PRIVEDEN

Izvor: Blic, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

Najmanje 41 osoba povređena je u Turskoj kada se prevrnuo putnički autobus na auto-putu Kaman-Ankara kod Kirikalea.

Saobraćajna nesreća se dogodila kada je vozač izgubio kontrolu na vozilom, nakon čega se autobus prevrnuo, prenosi Anadolija.

Tri osobe teže su povređene.

Povređeni su kolima hitne pomoći prevezeni u gradske bolnice.

Na licu mesta nalaze se ekipa Uprave za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama, vatrogasna služba, zdravstvena služba, žandarmerija i policija.

Guverner Kirikalea Husein Engin Saribrahim rekao je da je povređeno 38 putnika, dva vozača i jedan pomoćnik.


"Tlo je postalo klizavo zbog prvog jutarnjeg mraza. Nesreću je izazvao klizav put. Još jednom vidimo da svi putnici u našim autobusima moraju da vežu pojaseve", rekao je Saribrahim.

Kako je naveo, vozač autobusa je priveden.

Autor: D.B.

#Autobus

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