INCIDENT U SMEDEREVU: Osumnjičeni (24) uhapšen nakon sukoba u školskom dvorištu, tvrdio da se branio od grupe tinejdžera

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu uhapsili su U.R. (24) zbog sumnje da je 12. jula u dvorištu Osnovne škole „Sveti Sava“ izazvao opštu opasnost tokom sukoba sa grupom maloletnika.

Do incidenta je došlo nakon verbalnog i fizičkog koškanja, nakon čega je osumnjičeni, kako se sumnja, otišao do svoje kuće, vratio se sa gasnim pištoljem i ispalio nekoliko hitaca, pri čemu je jedno dete pogođeno metalnom kuglicom u šaku. U brzoj intervenciji policije, osumnjičeni je sustignut i uhapšen, a pretresom njegove kuće pronađen je pištolj sa 11 metalnih kuglica.

Bizarna odbrana na saslušanju

Tokom današnjeg saslušanja u Osnovnom javnom tužilaštvu u Smederevu, osumnjičeni je izneo odbranu koja je izazvala veliku pažnju. Prema nezvaničnim saznanjima, govorio je nepovezano, tvrdeći da se osećao napadnuto od strane grupe tinejdžera i da je oružje koristio radi zaštite.

Takođe je izneo skandalozne tvrdnje o motivima sukoba, pokušavajući da opravda svoje postupke navodnim optužbama koje su mu tinejdžeri uputili, pri čemu je izneo navode o odnosu sa maloletnom osobom, što je dodatno uznemirilo javnost.

Psihijatrijsko veštačenje

S obzirom na nepovezane navode iznete tokom saslušanja, osumnjičeni je po nalogu tužilaštva prebačen u Specijalnu zatvorsku bolnicu. Tamo će biti podvrgnut psihijatrijskom veštačenju kako bi se utvrdilo da li je u trenutku izvršenja krivičnog dela bio uračunljiv.

Policija nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog slučaja, koji je duboko potresao stanovnike Smedereva.

Autor: D.S.