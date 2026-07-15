Prikazani snimci dvostrukog ubistva u Futogu: Nastavak suđenja za zločin iz 2023, navijači pogođeni dirketno u glavu!

Sledeće ročište četvorici okrivljenih mladića zakazano je za septembar

U nastavku suđenja za dvostruko ubistvo u Futogu, za koje su okrivljeni Nemanja Lazarević (26), Ognjen Radić (24), Branko Grmuša (29) i Dušan Drača (27), juče su pred sudskim većem Višeg suda u Novom Sadu, kojim predsedava sudija Siniša Nadrljanski, reprodukovani video-snimci kritičnog događaja i saslušani veštaci sudske medicine dr Dušan Vapa i balističar Dejan Belić.

Na snimku se vide vozila koja dolaze u Fruškogorsku ulicu i zaustavljaju se, a potom četiri osobe prilaze automobilu koji je stao tačno iza krošnje drveta u odnosu na nadzornu kameru. U jednom trenutku dolazi do pucnjave, a zatim se četvorica muškaraca udaljavaju s lica mesta.

Prema rečima veštaka, oštećeni Miloš Mamula je pogođen hicima u glavu i levu butinu, a Nikola Šumar u potiljačni deo glave. Prvi projektil je Mamulu, kako su precizirali, pogodio u predelu glave prilikom izlaska iz vozila, a ranu leve butine je zadobio kada se više nije nalazio u uspravnom položaju.

- Imajući u vidu da je ulaz rane na butini bio lokalizovan na prednjoj strani, a izlaz na zadnjoj, oštećeni Mamula bi morao biti okrenut prednjom stranom tela ka oružju - pojasnio je veštak sudske medicine dr Dušan Vapa.

Oštećeni Nikola Šumar pogođen je dok se nalazio u prostoru mostića, pojasnio je veštak balističar Dejan Belić. Kako je predočeno, on je zadobio strelnu ranu u potiljačnom delu glave, a kako se tu nalaze razni vitalni centri, došlo je do momentalnog nastupanja smrti, što se može meriti jednom-dve sekunde.

- Ukoliko se nalazi u fazi kretanja, a oštećeni je u tom trenutku trčao, mogao je napraviti još korak ili dva. Mogao je biti pogođen jednim od prva tri hica dok se lice koje puca nalazilo pored Mamulinog vozila. U varijanti sa četiri ispaljena hica, na osnovu zvučnog materijalnog dokaza, gde se četvrti hitac čuje nakon 14 sekunde, omogućava se osobi koja puca da priđe mostiću i puca u Šumara - naveo je Belić i istakao da bi ta verzija objasnila zašto četvrta čaura nije pronađena na istom mestu sa ostale tri.

Naglasili su da se, na osnovu postojećih materijalnih dokaza, ne može tačno rekonstruisati i zaključiti kako se predmetni događaj desio.

Viši javni tužilac Dragan Crnomarković je na kraju jučerašnjeg glavnog pretresa predložio novo balističko-trasološko-sudsko-medicinsko veštačenje, kao i advokat okrivljenog Lazarevića Jelena Stanković, koja je zatražila i rekonstrukciju događaja. O ovim predlozima će sud naknadno doneti odluku.

Postupak za ubistvo Nikole Šumara (19) i Miloša Mamule (20) iz Futoga počeo je krajem januara prošle godine, kada su na optuženičku klupu sela četiri mladića. Oni se terete za krivično delo teškog ubistva u saizvršilaštvu, a okrivljeni Lazarević i za krivično delo nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija.

Kako se navodi u optužnici, okrivljeni su 24. avgusta 2023, krećući se putničkim vozilom marke "audi", kojim je upravljao Grmuša, usporavajući vožnju, onemogućili Miloša Mamulu, koji je bio za volanom "opela", da ih zaobiđe. Kada je Mamula zaustavio kola uz ivicu kolovoza u Fruškogorskoj ulici naspram kućnog broja 7, četvorica okrivljenih su izašli iz vozila i prišli "opelu", nakon čega su započeli verbalnu raspravu.

Okrivljeni Lazarević je, kako se dalje navodi u optužnici, iz torbice koja mu je visila oko vrata izvadio pištolj, za koji nije imao dozvolu, pucao u Mamulu, a potom i u Šumara, koji se nalazio u blizini pešačkog mosta, naspram kućnog broja 9.

Nastavak suđenja zakazan je za 25. septembar.

Iza rešetaka

Četvorica okrivljenih su na jučerašnje suđenje u novosadski Viši sud dovedeni iz Okružnog zatvora na Klisi, u kojem se nalaze od hapšenja, jer im je pritvor ponovo produžen i može da traje do 9. septembra.

Kako se ranije pisalo, dvojica mladića iz Futoga bila su navijači, a od njih su se posle zločina navijači masovno opraštali na društvenim mrežama.

Autor: D.B.