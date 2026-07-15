Otvarao grobove i krao nakit sa pokojnika: Protiv osumnjičenog (26) podneta krivična prijava

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Zvezdara, intenzivnim radom rasvetlili su više krivičnih dela povreda groba i protiv S. N. (2000) podneće krivičnu prijavu zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio navedeno krivično delo.

Kako se sumnja, on je od početka ove godine, na Mokroluškom groblju na Zvezdari, oštetio više grobnih mesta na taj način što ih je otvarao, dok je iz nekoliko njih ukrao zlatni nakit. Protiv osumnjičenog će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Autor: S.M.