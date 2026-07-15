Tragedija na Halkidikiju: Majka i beba poginule u teškom sudaru

Teška saobraćajna nesreća u kojoj su život izgubili jedna majka i jedna beba dogodila se u sredu u popodnevnim časovima na regionalnom putu Poligiros - Agios Nikolaos, u oblasti Sitonija na Halkidikiju.

U sudaru su teško povređeni i suprug nastradale žene, kao i još jedno maloletno dete, preneli su grčkimediji.

Prema informacijama Vatrogasne službe, Operativni centar je oko 18,20 časova primio dojavu o teškoj saobraćajnoj nesreći u kojoj su učestvovali cisterna i putnički automobil.

U automobilu su se nalazili roditelji sa svoje dvoje maloletne dece, a vozilo je imalo strane registarske tablice.

Vatrogasci koji su stigli na mesto nesreće započeli su akciju spasavanja koristeći specijalnu opremu za izvlačenje unesrećenih. Iz vozila su bez znakova života izvučeni jedna žena i jedna beba, dok su jedan muškarac i jedno maloletno dete izvučeni sa teškim povredama.

Prema prvim informacijama, zadobili su teške povrede. Na lice mesta odmah je stigla i služba hitne medicinske pomoći EKAV, koja je najpre intervenisala jednim motociklom za hitne intervencije, a potom su na mesto nesreće stigla i tri vozila hitne pomoći.

Njima su u bolnicu u Poligirosu prevezeni sva četiri putnika iz automobila, kao i vozač cisterne, odakle će potom biti transportovani u neku od bolnica u Solunu.

Autor: S.M.