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STRAVIČNA SUDBINA: Planirala udaju, a stradala na letovanju – Sutra sahrana Jovane (21) koja je život izgubila u udesu!

Izvor: Pink.rs, Foto: Služba zaštite i spasavanja Kotor ||

Porodica, prijatelji i meštani sela Lalinac kod Niša pripremaju se za poslednji ispraćaj Jovane S. (21), koja je tragično izgubila život 12. jula u saobraćajnoj nesreći u mestu Lipci, u Crnoj Gori. Jovana će biti sahranjena sutra, 16. jula, u 15:30 časova na groblju u rodnom selu.

Tragedija koja je zavila selo u crno dogodila se kada je kombi, pod još nerazjašnjenim okolnostima, sleteo sa magistrale i udario u stenu tokom silaska ka Boki Kotorskoj. U istom vozilu nalazila se i Jovanina mlađa sestra Jana, koja je u udesu zadobila povrede, ali je nakon tri dana, prema nezvaničnim informacijama, puštena na kućno lečenje.

Foto: Foto/Služba zaštite i spasavanja Kotor

Rođaci nastradale devojke ističu da je Jovana bila puna radosti i planova za budućnost.

Radila je u jednoj kladionici.

Planirala je udaju za svog dugogodišnjeg partnera.

Bila je omiljena u porodici, posebno povezana sa svojim sestrama i mlađim bratom po majci.

Izviđački odred, čiji su članovi bili na putu ka manastiru Ostrog kada se nesreća dogodila, saopštio je da odlazak nije bio organizovan u njihovoj režiji, već u organizaciji crnogorskih prevoznika, te su izrazili duboko saosećanje sa porodicom.

U ovoj teškoj nesreći povređeno je ukupno 16 putnika. Jedan desetogodišnji dečak, koji je zadobio teške povrede glave i grudnog koša, nalazi se u kritičnom stanju u Kliničkom centru Crne Gore u Podgorici. Ostali putnici zbrinuti su u bolnici "Vaso Ćuković" u Risnu, odakle se sukcesivno otpuštaju na kućni oporavak.

Autor: D.S.

#Crna Gora

#Jovana Stanković

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