Filmska policijska akcija u Srbiji: Krađa bankovnih podataka dovela i do reakcije američkih vlasti

Tzv. kosovska policija uhapsila je u regionu Prizrena osobu osumnjičenu da je neovlašćeno pribavljala podatke sa bankovnih kartica i lične podatke, uglavnom državljana Sjedinjenih Američkih Država, koje je potom plasirala na internet platforme radi zloupotrebe. Akcija je sprovedena u saradnji sa Specijalnim tužilaštvom tzv. Kosova i američkim vlastima.

U zajedničkoj akciji tzv. kosovske policije, Specijalnog tužilaštva tzv. Kosova i nadležnih organa Sjedinjenih Američkih Država, u regionu Prizrena uhapšen je osumnjičeni za krađu i neovlašćeno distribuiranje podataka sa bankovnih kartica i ličnih podataka.

Akciju je sprovela Direkcija za istragu sajber kriminala tzv. kosovske policije, po nalogu suda i u koordinaciji sa Specijalnim tužilaštvom.

Prema sumnjama istražnih organa, uhapšeni je radi protivpravne imovinske koristi neovlašćeno pribavljao podatke sa bankovnih kartica i lične podatke, pretežno državljana SAD, a zatim ih postavljao na internet platforme namenjene njihovoj zloupotrebi.

Tokom pretresa na jednoj lokaciji u regionu Prizrena zaplenjeni su predmeti i druga dokazna građa koja će biti korišćena u daljem postupku.

Prema nalogu tužioca, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati.

Iz policije i tužilaštva naveli su da je istraga u toku, te da će se dalje radnje u ovom predmetu nastaviti u koordinaciji sa nadležnim organima Sjedinjenih Američkih Država.

Autor: S.M.