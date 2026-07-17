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Kobna noć u Beogradu: Motociklista zatečen na ulici bez znakova života, troje ljudi završilo u bolnici

Izvor: Informer, Foto: Pink.rs/N. Brajović ||

Tokom protekle noći u Beogradu je došlo do više udesa u kojima je poginula jedna, a povređene su tri osobe.

U Dečanskoj ulici, sinoć je došlo do stravične nesreće u kojoj je motociklista izgubio život, a kako smo već pisali, ekipa Hitne pomoći zatekla je njegovo telo bez znakova života i smrt je konstatovana na licu mesta.

Osim toga, dogodilo se još pet saobraćajnih nezgoda u kojima su povređene ukupno tri osobe.

Kako prenosi Tanjug, ekipe Hitne pomoći tokom noći imale su 107 poziva, od čega 15 na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, među kojima najviše srčani i astmatičari, kao i onkološki pacijenti.

Autor: D.B.

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