Potpuni haos: Navijači presreli tinejdžera, oteli ga i brutalno pretukli na putu kući

Maloletnik V. C. (16) povređen je sinoć nešto posle 21 sat kada su tri nepoznate osobe izašle iz automobila, ubacile ga u vozilo, a potom pretile da će da ga izbodu.

Prema informacijama medija, maloletnik je oko 21 sat bio u blizini marketa u Kaluđerici i išao je kući, kada se pored njega zaustavio automobil "reno" iz kog su izašla tri mladića starosti oko 18 do 20 godina.

Oni su ga pitali da li je navijač Partizana, a kada je rekao da nije, uvukli su ga u automobil i odvezli na drugu lokaciju u Kaluđerici, gde su ga izveli iz automobila, pretili mu da će da ga izbodu i tražili da otključa mobilni telefon.

Kada je maloletnik otključao telefon, mladić koji je vozio automobil mu ga je uzeo i pregledao sadržaj njegovog telefona, dok su ga druga dvojica šamarala.

Tinejdžer je uspeo da se oslobodi od napadača i da otrči kući, a potom je odveden lekaru, gde su mu konstatovane oguljotine na laktovima i nogama, koje su nastale dok je bežao od trojice napadača.

Njegov telefon ostao je kod napadača, a policija radi na rasvetljavanju slučaja.

Autor: S.M.