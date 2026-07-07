DETALJI STRAVIČNE SAOBRAĆAJNE NESREĆE NA GOLIJI: Otkriveno kako se prevrnuo automobil iz kog je ispao dečak (15) i poginuo na mestu!

Maloletnik koji je nastradao, ispao je iz vozila tokom prevrtanja, a tri povređene osobe prevezene su u Opštu bolnicu u Novom Pazaru i, prema nezvaničnim informacijama, oni su van životne opasnosti.

Na Goliji je danas došlo do teške saobraćajne nesreće kada je, prema nezvaničnim informacijama, automobil iz za sada neutvrđenih razloga udario u banderu, nakon čega se prevrnuo.

Kako Kurir piše, u vozilu su se u trenutku nesreće nalazile četiri osobe, a petnaestogodišnji dečak je prilikom prevrtanja ispao iz automobila i nažalost stradao.

- Automobil je, najverovatnije nakon udara u banderu, završio prevrnut pored puta. U tom trenutku, od siline udarca, maloletnik je ispao iz vozila i nastradao na mestu. Prizor na mestu nesreće bio je veoma uznemirujuć - kaže izvor Kurira upoznat sa slučajem.

Na lice mesta odmah su upućene ekipe policije i Hitne pomoći, koje su zbrinule povređene.

- Tri osobe su povređene i vozilima Hitne pomoći prevezene su u Opštu bolnicu u Novom Pazaru. Prema informacijama kojima raspolažemo, svi povređeni su van životne opasnosti i lekari prate njihovo zdravstveno stanje - navodi izvor Kurira.

Uzrok saobraćajne nesreće biće utvrđen nakon uviđaja, a policija radi na rasvetljavanju svih okolnosti pod kojima je došlo do prevrtanja vozila.

Manifestacija "Sa Golije kolo se vije" otkazana je zbog ovog događaja.

Autor: D.B.