EKSPLODIRALA BOMBA U DVORIŠTU PORODIČNE KUĆE U STARČEVU: Jedna osoba poginula, dve povređene prevezene u bolnicu

U dvorištu porodične kuće u Starčevu večeras je došlo do aktiviranja eksplozivne naprave, pri čemu je jedno lice izgubilo život, dok su dve osobe zadobile povrede. Povređeni su hitno prevezeni i hospitalizovani u nadležnoj zdravstvenoj ustanovi, saopštio je MUP.

Policijski službenici su odmah obezbedili mesto događaja. Uviđaj je u toku i obavlja se u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Pančevu.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova intenzivno preduzimaju sve mere i radnje iz svoje nadležnosti radi utvrđivanja svih činjenica, tačnih okolnosti, kao i neposrednog uzroka koji je doveo do aktiviranja ove eksplozivne naprave.