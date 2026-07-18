AKTUELNO

Hronika

Otkriveno kako je došlo do tragedije u Starčevu: Jedna osoba stradala u eksploziji, ovo su detalji

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pink.rs ||

U dvorištu porodične kuće u Starčevu sinoć je došlo do aktiviranja eksplozivne naprave u kojoj je jedna osoba poginula, a dve teško povređene. Kako saznaje Telegraf.rs, do nesreće je došlo kada su se trojica muškaraca dobacivala bombom!

U kući u Starčevu više ljudi se družilo u dvorištu puštajući muziku, kada su trojica muškaraca odlučila da se dobacuju bombom. U tom dobacivanju, jedan od njih je aktivirao bombu, koja je eksplodirala.

Muškarac koji je aktivirao bombu poginuo je na licu mesta, dok su druga dvojica povređena.

Policija je odmah izašla na lice mesta, kao i dežurni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Pančevu, te je obavljen uviđaj.

pročitajte još

PLAVŠIĆ BIO PIJAN I DROGIRAN?! Isplivali šok detalji divljanja reprezentativca Srbije: Sa svadbe pravo u zatvor

Autor: Marija Radić

#Eksplozija

#Policija

#Smrt

#Starčevo

#Tragedija

POVEZANE VESTI

Hronika

EKSPLODIRALA BOMBA U DVORIŠTU PORODIČNE KUĆE U STARČEVU: Jedna osoba poginula, dve povređene prevezene u bolnicu

Hronika

Eksplozija u Somboru! Povređena jedna osoba

Region

TRAGEDIJA U BUGOJNU: Mladić poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći

Hronika

Detalji porodične tragedije u Somboru: Ubio brata, pa pokušao samoubistvo?

Region

HOROR! Jezivi detalji eksplozije u zgradi u Kninu: Prizori su užasni, u podrumu zgrade je bila žurka maloletnika!

Hronika

'POŠALJEŠ DETE U ŠKOLU, VRATI SE U SANDUKU' Pesma posvećena Milici (16) koja je stradala na Železničkoj stanici Novi Sad KIDA DUŠU