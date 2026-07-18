Otkriveno kako je došlo do tragedije u Starčevu: Jedna osoba stradala u eksploziji, ovo su detalji

U dvorištu porodične kuće u Starčevu sinoć je došlo do aktiviranja eksplozivne naprave u kojoj je jedna osoba poginula, a dve teško povređene. Kako saznaje Telegraf.rs, do nesreće je došlo kada su se trojica muškaraca dobacivala bombom!

U kući u Starčevu više ljudi se družilo u dvorištu puštajući muziku, kada su trojica muškaraca odlučila da se dobacuju bombom. U tom dobacivanju, jedan od njih je aktivirao bombu, koja je eksplodirala.

Muškarac koji je aktivirao bombu poginuo je na licu mesta, dok su druga dvojica povređena.

Policija je odmah izašla na lice mesta, kao i dežurni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Pančevu, te je obavljen uviđaj.

Autor: Marija Radić