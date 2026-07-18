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Automobilom se zakucao u zaustavljen kombi kod Sente: Ima mrtvih i povređenih

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Privatna arhiva ||

Muškarac (84) iz Čoke poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros oko 4.50 časova dogodila na putu između Ostojićeva i Padeja.

Nesreća se dogodila kada je putnički automobil "Skala 55", kojim je upravljao nastradali, naleteo na zaustavljeni kombi.

- Gledano iz pravca Ostojićeva, kombi vozilo bilo je zaustavljeno na kolovozu, a vozač "Skale 55" je prednjim delom svog vozila naleteo na njega. Od siline udara vozač automobila je preminuo na licu mesta. U ovoj saobraćajnoj nezgodi povređeno je sedam osoba koje su se nalazile u kombi vozilu. Svi su prevezeni u Opštu bolnicu u Senti, gde im je ukazana lekarska pomoć - potvrđeno je u policiji.

Uviđaj na mestu nesreće obavila je dežurna tužiteljka Osnovnog javnog tužilaštva u Kikindi, a saobraćaj se tokom trajanja uviđaja, uz regulisanje saobraćajne policije, odvijao jednom kolovoznom trakom.

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Autor: Marija Radić

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