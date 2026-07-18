Ovo su najnovije informacije o dečaku koji je teško povređen u nesreći u Crnoj Gori: Poznato kad ga prebacuju u Srbiju

Pomoćnik direktora UKC Niš Aleksandar Nikolić izjavio je danas da je dečak koji je povređen u nesreći na putu Kotor - Nikšić 12. jula skinut sa respiratora, sa mehaničke ventilacije, da je sada u svesnom stanju da razgovara sa lekarima i da se očekuje njegov dolazak u Srbiju u nekom narednom periodu.

Ponovio je da njega nije bilo moguće transportovati u Niš iz medicinskih razloga, odnosno zbog zdravstvenog stanja koje je bilo, kako kaže, jako teško.

Istakao je da su u zdravsatvenoj ustanovi u Crnoj Gori profesionalno odgovorili izazovu da uspešno izvedu transport pacijenata iz Zdravstvenih centara Crne Gore, prenosi Tv Zona.

"Još jedna pohvala za sve kolege iz Crne Gore, kao i za kolege koji su iz Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu učestvovali u tom medicinskom transportu. Pacijenti su, nakon dolaska na aerodrom, bili transportovani u Univerzitetski klinički centar u Nišu na dalju dijagnostiku i obradu. Zatim su raspoređeni na određene klinike i intenzivne nege, što će vam kasnije moje kolege i reći", kazao je Nikolić.

Zamenik direktora Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu Goran Stanojević izjavio je da su svi povređeni 12. jula na putu Kotor - Nikšić u stabilnom stanju - da su dvoje u jedinici intenzivne nege, dvoje na klinici za neurohirurgiju, dvoje povređenih na grudnoj hirurgiji, i jedan pacijent na klinici za ortopediju.

"Jutrašnji izveštaj kaže da su svi stabilni i da nastavljamo dalju terapiju. Očekujemo prve otpuste od ponedeljka", istakao je Stanojević.

Prema njegovim rečima sve povređene je po dolasku pregledala multidisciplinarna ekipa hirurga u UKC Niš, sačinjena od anesteziologa, ortopeda i neurohirurga.

"Konstatovali smo da su nakon trauma protokola, odnosno skenera koji je urađen po trauma protokolu, utvrđene povrede koje su i ranije bile najavljene - lokomotornog aparata i povrede glave", naveo je on.

Istakao je i da je intervencija i transport povređenih u saobraćanoj nezgodi u Crnoj Gori, pokazalo izuzetnu fleksibilnost države Srbije, pre svega Vlade Srbije, Ministarstva zdravlja i UKC u Nišu.

Stanojević je naglasio da je tom akcijom napravljen most između Crne Gore i Srbije, odnosno između Tivta i Niša, gde se pokazala sva ozbiljnost organizacije transporta povređenih državljana Srbije.

"Naravno, ne daj Bože da se više ponavlja, ali država Srbija, zajedno sa Ministarstvom zdravlja, sa Univerzitetskim kliničkim centrom, je pokazala efikasnost, i taj transport je bio bezbedan. Naše ekipe su bile u tom avionu, u oba transporta. Prijem brz, efikasan, i kao što vidite, svi pacijenti su, hvala Bogu, dobro", dodao je Stanojević.

Prema njegovim rečima, transport i angažovanost svih nadležnih organa predstavlja dobar pokazatelj fleksibilnosti zdravstvenog sistema u Srbiji.

Pomoćnik direktora UKC Niš Mlađan Golubović istakao je da su nakon inicijalne obrade, pacijenti koji se nalaze na Klinici za neurohirurgiju na odeljenju, noć proveli mirno i stabilno.

"Kod tih bolesnika u ovom trenutku nije planirano neko hirurško terapijsko lečenje, predviđena je konzervativna terapija, i nadam se da, ukoliko procene lekara budu dobre, tokom naredne nedelje oni budu otpušteni na kućno lečenje", rekao je Golubović.

Ukazao je da se na Klinici za ortopediju nalazi jedna bolesnica koja je stabilna i ne zahteva neko hirurško ortopedsko lečenje, i izrazio nadu da će ona naredne nedelje biti otpuštena na kućno lečenje.

"Na grudnoj hirurgiji se nalaze dva bolesnika, muškarac i žena. Oba bolesnika imaju serijsku frakturu rebara sa desne strane. Kod muškog bolesnika je stanje dobro. Kod njega se očekuje da, ukoliko sve bude dobro, početkom nedelje bude otpušten na kućno lečenje, dok ćemo ovu našu sugrađanku ostaviti još neki dan, jer ona pored tih povreda ima i kontuziju jetre", naglasio je Golubović.

Prema njegovim rečima, potrebno je uraditi još dijagnostičkih procedura, ali da se nada da i kod nje neće biti potrebno hirurško terapijsko lečenje.

Teška saobraćajna sesreća se dogodila 12. jula na magistralnom putu Kotor - Nikšić, kada se prevrnuo minibus koji je prevozio hodočasnike iz Srbije sa povratka iz Manastira Ostrog.

U tragediji je poginula 21-godišnja devojka iz Niša, dok je 16 putnika povređeno, među kojima i više dece.

Zbog smrti devojke u Nišu je 15. jul proglašen za Dan žalosti.

Autor: Marija Radić