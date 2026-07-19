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UHAPŠEN 'FARAON': Influenser iz Mitrovice snimao spotove sa decom i pozivao na 'kažnjavanje' devojčica!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Printscreen YouTube/Faraon ||

Marko Radmanović iz Sremske Mitrovice, influenser poznatiji pod pseudonimom "Faraon", uhapšen je nakon što se u javnosti podigla velika bura zbog video-snimaka koji, kako se sumnja, promovišu pedofiliju i seksualnu zloupotrebu maloletnika.

Foto: Printscreen YouTube/Faraon

Sporni spot i uznemirujuće poruke

Slučaj je eskalirao nakon objavljivanja spota za pesmu "Žig zveri", snimanog u dečjoj igraonici. U njemu se pojavljuje ikonografija sa natpisom "Sveti tatica", a posebnu pažnju i bes javnosti izazvao je uvodni dijalog u kojem se devojčica obraća ikoni sa likom osumnjičenog rečima: "Sveti tatice, nisam bila dobra, hoćeš me kazniti?", na šta on odgovara "Naravno dušo".

Foto: Printscreen YouTube/Faraon

Policijska akcija i istorijat prijava

Identifikaciju i hapšenje sproveli su Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP-a Srbije u saradnji sa PU Sremska Mitrovica i Višim javnim tužilaštvom u Beogradu. Izvršen je pretres prostorija koje osumnjičeni koristi, a elektronski uređaji su oduzeti radi daljeg veštačenja.

Iz MUP-a su potvrdili da ovo nije prvi put da se Radmanović dovodi u vezu sa ovakvim delima:

Tokom 2025. i 2026. godine protiv njega su već podnete krivične prijave za nedozvoljene polne radnje i polno uznemiravanje.

Foto: Printscreen YouTube/Faraon

Sumnjiči se za pokušaj obljube više maloletnih devojčica.

Ministarstvo poručuje da će nastaviti beskompromisnu borbu protiv svih oblika seksualne eksploatacije dece na internetu, dok se građani pozivaju da svaki sumnjiv sadržaj prijave nadležnim službama MUP-a ili putem opcije "Report" na samim platformama.

Autor: D.S.

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