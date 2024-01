NAJKONTROVERZNIJI GOL U ISTORIJI RUKOMETA! Ppogodak koji je doneo Francuzima produžetak je NEREGULARAN - ovo je objašnjenje (VIDEO)

Velika bura podigla se u rukometnoj javnosti zbog gola koji praktično odveo Francuze u finale Evropskog prvenstva...

Francuska i Švedska odigrale su jednu od najuzbudljivijih utakmica na velikim takmičenjima u istoriji rukometa.

Francuska je na čudesan način izborila plasman u veliko finale, pošto je nakon produžetka savladala Švedsku sa 34:30.

Utakmicu je obeležio kontroverzan gol Elaima Prandija, koji je Francuzima doneo produžetak na samom kraju regolarnog dela meča.

Švedska je bila na korak od trijumfa, međutim, u poslednjoj sekundi utakmice napravii su prekršaj, pa je Francuzima ostalo da izvedu udarac iz izuzetno teške pozicije, sa 10-ak metara udaljenosti od gola rivala.

Tada je Prandi uspeo da napravi neviđeno čudo. Bacio se u stranu, raspalio pored živog zida i na spektakularan način zatresao mrežu za produžetak. U nastavku Švedska jednostavno nije uspela da se oporavi od šoka, Francuzi su uspeli da se odlepe i na kraju izbore plasman u finale.

As as he lift his right foot when starting to take the shot he is not allowed to lift the left foot at all. Goal is not correct. Ball is still in his hand as he lift his left foot. pic.twitter.com/aYIfCi7RKO