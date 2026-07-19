NOVI DETALJI PUCNJAVE KOD PANČEVAČKOG MOSTA: Ranjenom muškarcu policija oduzela pištolj, istraga se širi!

Nakon jutrošnjeg ranjavanja N. M. (37) u Poenkareovoj ulici, istraga dobija novu dimenziju. Iako je prva informacija bila da je muškarac ranjen u potkolenicu, novi detalji sa terena otkrivaju da je povreda teža nego što se prvobitno mislilo – od metka je došlo do preloma zgloba na nozi.

Misteriozni pištolj za pojasom

Ključni momenat koji unosi dodatnu sumnju u slučaj jeste činjenica da je tokom policijske intervencije utvrđeno da je ranjeni muškarac bio naoružan.

Prilikom ukazivanja pomoći, policija je kod N. M. za pojasom pronašla pištolj koji je odmah oduzet radi dalje forenzičke obrade i veštačenja.

Iako povređeni i dalje tvrdi da je samo "čuo pucanj" i nije video napadača, činjenica da je i sam nosio oružje otvara prostor za spekulacije o prirodi incidenta.

Svedoci "slepi" za napadača

Iako je u klubu u trenutku pucnjave, oko pet sati ujutru, bilo desetak ljudi, niko od prisutnih nije mogao da potvrdi identitet osobe koja je povukla obarač.

Većina gostiju se razišla neposredno pre incidenta, a oni koji su ostali navode da su čuli samo prasak, ali ne i ko je pucao niti kako je došlo do sukoba.

Policija trenutno intenzivno radi na izuzimanju snimaka sa okolnih nadzornih kamera kako bi rasvetlila misteriju pucnjave u blizini Pančevačkog mosta.

Autor: D.S.