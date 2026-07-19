Tražio mu novac nazad, pa završio mrtav! Jezivi zločin u Mirijevu

Policija je do osumnjičenog došla tokom detaljne istrage, a posebna pažnja bila je usmerena na tragove pronađene u stanu, kao i na odnos između žrtve i osumnjičenog

Beogradsko naselje Mirijevo početkom 2015. godine potresao je stravičan zločin koji je otkrio kako je jedan nerešen finansijski spor između ljudi koji su se poznavali prerastao u tragediju. Drago M. (61) ubijen je u stanu Obrena Z. (39), a slučaj je danima punio stranice crne hronike zbog okolnosti pod kojima je zločin otkriven.

Drago M. i Obren Z. nisu bili potpuni stranci — poznavali su se iz kraja, a prema navodima iz istrage, povezivao ih je i posao oko trgovine automobilima. Upravo je novac iz tog poslovnog odnosa, kako se sumnjalo, bio razlog njihovog sukoba.

Prema tadašnjim navodima, između njih je postojao dug od oko 20.000 evra. Spor se navodno odnosio na prodaju automobila „audi Q5“, nakon koje je ostao nerešen deo novca. Drago M. je, kako se pričalo tokom istrage, tražio da mu dug bude vraćen, dok je Obren Z. navodno imao problem da izmiri obaveze.

Kobnog 29. januara 2015. godine njih dvojica su se našli u stanu u Mirijevu. Prema presudi, nakon sukoba došlo je do fizičkog obračuna tokom kojeg je Obren Z. naneo Dragom M. povrede u predelu glave, od kojih je ovaj preminuo.

Nakon ubistva, prema navodima iz istrage, usledili su pokušaji da se prikriju tragovi. Slučaj je dodatno uznemirio javnost zbog informacija koje su tada dospele u medije o načinu na koji je telo sakrivano i pokušajima osumnjičenog da ukloni tragove zločina.

Policija je do osumnjičenog došla tokom detaljne istrage, a posebna pažnja bila je usmerena na tragove pronađene u stanu, kao i na odnos između žrtve i osumnjičenog. Istražitelji su proveravali njihove kontakte, poslovne veze i okolnosti koje su prethodile ubistvu.

Tokom suđenja tužilaštvo je tvrdilo da je motiv zločina bio novac, odnosno nerešeni dug između dvojice muškaraca. Izvođeni su brojni dokazi, uključujući veštačenja i iskaze svedoka, kako bi se utvrdilo šta se dogodilo u stanu u Mirijevu.

Obren Z. je tokom postupka iznosio svoju odbranu, ali je sud nakon izvedenih dokaza zaključio da je kriv za ubistvo Draga M.

Viši sud u Beogradu osudio je Obrena Z. na 15 godina zatvora, a tu presudu kasnije je potvrdio i Apelacioni sud u Beogradu.

Slučaj je ostao upamćen kao jedan od težih zločina u beogradskoj crnoj hronici iz tog perioda, pre svega zbog činjenice da je spor oko novca između ljudi koji su se poznavali završio smrtnim ishodom.

Autor: D.B.