ŠOKANTNI PODACI Pukovnik policije Dejan Stević za TV Pink: Više od trećine kontrolisanih vozača pozitivno na psihoaktivne supstance

Crni vikend na putevima doneo je poražavajuće i zabrinjavajuće statistike, a nadležni upozoravaju da je bezbednost u saobraćaju ozbiljno ugrožena zbog nesavesnih vozača.

Govoreći za TV Pink, pukovnik policije Dejan Stević istakao je da su vikend obeležile brojne saobraćajne nezgode, čak i sa smrtnim ishodom. Samo tokom vikenda pet osoba je poginulo, a ukupno 33 osobe su povređene, dok je širom zemlje otkriveno čak više od 33.000 saobraćajnih prekršaja.

Kako je naglašeno, od početka godine zabeleženo je da je ovo period kada su vozači najopušteniji u saobraćaju. Trećina povređenih je u junu, julu i avgustu, a samo tokom vikenda imali smo dva pešaka, dva vozača i jednog putnika koji su stradali.

Apel za oprez i bezbednost na putevima

Strpljenje i odmor su preko potrebni. Iz saobraćajne policije apeluju na vozače da vode računa o bezbednosti, prave pauze na svaka dva sata i da nikako ne sedaju za volan pod uticajem alkohola ili psihoaktivnih supstanci.

Autor: D.S.