AKTUELNO

Hronika

ŠOKANTNI PODACI Pukovnik policije Dejan Stević za TV Pink: Više od trećine kontrolisanih vozača pozitivno na psihoaktivne supstance

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Crni vikend na putevima doneo je poražavajuće i zabrinjavajuće statistike, a nadležni upozoravaju da je bezbednost u saobraćaju ozbiljno ugrožena zbog nesavesnih vozača.

Govoreći za TV Pink, pukovnik policije Dejan Stević istakao je da su vikend obeležile brojne saobraćajne nezgode, čak i sa smrtnim ishodom. Samo tokom vikenda pet osoba je poginulo, a ukupno 33 osobe su povređene, dok je širom zemlje otkriveno čak više od 33.000 saobraćajnih prekršaja.

Kako je naglašeno, od početka godine zabeleženo je da je ovo period kada su vozači najopušteniji u saobraćaju. Trećina povređenih je u junu, julu i avgustu, a samo tokom vikenda imali smo dva pešaka, dva vozača i jednog putnika koji su stradali.

Apel za oprez i bezbednost na putevima

Strpljenje i odmor su preko potrebni. Iz saobraćajne policije apeluju na vozače da vode računa o bezbednosti, prave pauze na svaka dva sata i da nikako ne sedaju za volan pod uticajem alkohola ili psihoaktivnih supstanci.

Autor: D.S.

#Bezbednost

#Dejan Stević

#Policija

#Saobraćaj

#TV Pink

#prekršaji

POVEZANE VESTI

Društvo

Šokantni podaci saobraćajne policije! Stević za Pink: Nepropisna upotreba mobilnih telefona i audio uređaja glavni uzrok mnogih saobraćajnih nesreća

Hronika

Stević: Za godinu dana policija isključila iz saobraćaja više od 50.000 vozača

Društvo

VOZITE LAGANO I IMAJTE ŠTO UOČLJIVIJU OPREMU: Motociklisti stradaju i 20 puta više od vozača putničkih vozila

Svet

BRITANIJA POTPUNO NESPREMNA ZA NAPADE Stručnjak upozorava: Nacionalna bezbednost je u opasnosti!

Društvo

SVAKE GODINE HILJADE VOZAČA OSTANE BEZ DOZVOLE: Alkohol glavni krivac za isključenje iz saobraćaja

Društvo

PUKOVNIK BELENCAN OTKRIVA: Preko hiljadu pijanih vozača sankcionisano za praznike - bilo je i onih pod dejstvom droge!