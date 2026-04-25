AKTUELNO

Svet

BRITANIJA POTPUNO NESPREMNA ZA NAPADE Stručnjak upozorava: Nacionalna bezbednost je u opasnosti!

Izvor: Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Bivši ministar odbrane Velike Britanije i nekadašnji generalni sekretar NATO-a George Robertson upozorio je da je bezbednost zemlje ozbiljno ugrožena, ukazujući na niz rastućih pretnji sa kojima se Ujedinjeno Kraljevstvo suočava.

Prema njegovoj oceni, pored sukoba na Bliskom istoku i u Ukrajini, sve su učestalije informacije o sabotažama, sajber napadima, kao i ruskim aktivnostima usmerenim ka podvodnim kablovima i testiranju britanske odbrane. Ističe da javnost mora jasnije da razume prirodu tih pretnji, ali i realno stanje odbrambenih kapaciteta zemlje.

Iako se smatra da Rusija nema ni kapacitet ni nameru za kopnenu invaziju na Veliku Britaniju, naglašava se da postoji mogućnost napada iz vazduha i sa mora. Ruski bombarderi već redovno testiraju granice britanskog vazdušnog prostora i simuliraju potencijalne udare krstarećim raketama.

Jedan od ključnih problema je ograničena kopnena protivvazdušna i protivraketna odbrana. Veći deo britanskih kapaciteta oslanja se na mornaricu i avijaciju, što donosi mobilnost, ali i sporiju reakciju u određenim situacijama. Flota ratnih brodova znatno je smanjena u odnosu na period Hladnog rata i trenutno ne dostiže ni minimalne procenjene potrebe.

Poseban izazov predstavljaju dronovi, protiv kojih Velika Britanija nema adekvatnu zaštitu. Primeri iz Ukrajine i Irana pokazuju da masovna upotreba jeftinih dronova može probiti i napredne odbrane. Postojeći sistemi, poput raketne zaštite ili mornaričkih rešenja, nisu prilagođeni zaštiti gradova i infrastrukture.

Iako nuklearno odvraćanje ostaje važan faktor bezbednosti, ono nema praktičnu primenu u većini realnih scenarija, poput sajber napada ili udara dronovima. Prag za upotrebu nuklearnog oružja je izuzetno visok, što ograničava njegovu ulogu u svakodnevnoj bezbednosti.

Problemi u odbrani nagomilavali su se godinama, delom zbog smanjenja budžeta i posledica štednje, što je dovelo do gubitka ljudstva i kapaciteta. Istovremeno, spor sistem nabavke i zavisnost od velikih kompanija otežavaju brzu modernizaciju, za razliku od fleksibilnijih modela kakvi postoje u Ukrajini.

Dodatnu ranjivost predstavlja zavisnost od podvodnih kablova za energiju i komunikacije, koje bi protivnik mogao relativno lako da poremeti. Kao ostrvska država sa visokom povezanošću, Velika Britanija je posebno izložena ovakvim pretnjama.

Na širem planu, ukazuje se i na slabljenje sigurnosnog oslonca na Sjedinjene Američke Države u okviru NATO-a. Dovođenje u pitanje američke spremnosti da brani Evropu već samo po sebi predstavlja signal promene u globalnoj bezbednosnoj arhitekturi.

Zaključak je da Velika Britanija mora hitno da ulaže u obnovu svojih vojnih kapaciteta, posebno u nove tehnologije i fleksibilnije sisteme. Iako je mogućnost šireg sukoba i dalje relativno mala, ona više nije nezamisliva, a nedovoljna pripremljenost bi mogla imati ozbiljne posledice.

Autor: D.Bošković

#Britanija

#nacionalna bezbednost

#stručnjak

POVEZANE VESTI

