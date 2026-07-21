Nemački državljanin uhapšen u Prokuplju nakon teške saobraćajne nesreće: Jedna osoba poginula, četvoro teško povređeno

Teška saobraćajna nesreća dogodila se na državnom putu u opštini Kuršumlija, kada je vozač „audija“ prešao u suprotnu traku i udario u „golf“, usled čega je jedna osoba izgubila život, a četiri zadobile teške telesne povrede, saopštila je Policijska uprava u Prokuplju.

Detalji nesreće i hapšenje vozača

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prokuplju uhapsili su četrdesettrogodišnjeg V. N., državljanina Nemačke, zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

„Sumnja se da je on 19. jula na državnom putu u selu u opštini Kuršumlija, upravljajući 'audijem' iz pravca Kuršumlije ka Merdaru, prešao na suprotnu stranu puta i udario u 'golf' kojim je upravljao 59-godišnji muškarac, nakon čega je 'golf' udario u parkirani 'pežo'“, saopšteno je iz Policijske uprave u Prokuplju.

Posledice sudara i dalje postupanje

Vozač „golfa“ je od zadobijenih povreda preminuo u Opštoj bolnici u Prokuplju. U udesu su teške telesne povrede zadobili putnici iz „golfa“ starosti 57, 56 i 53 godine, kao i devetnaestogodišnji putnik iz „audija“.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kuršumliji.



Autor: D.S.