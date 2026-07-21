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Niš: Uhapšena četvorica muškaraca zbog napada na zaposlene u restoranu i demoliranja inventara

Izvor: Pink.rs/Beta, Foto: Pixabay.com ||

Pripadnici niške policije uhapsili su četiri osobe zbog sumnje da su 18. jula u restoranu u okolini Niša fizički napale zaposlene, polomile inventar i oštetile parkirano vozilo, saopšteno je iz Policijske uprave u Nišu.

Detalji incidenta i hapšenje osumnjičenih

Tokom incidenta u ugostiteljskom objektu povređeni su jedan od napadača i jedan radnik restorana, nakon čega su zbrinuti u Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu.

Zbog sumnje da su izvršili krivična dela, slobode su lišeni L. S. (31) iz Niša, kao i P. R. (29), A. M. (37) i M. S. (32) iz okoline grada.

„Uhapšeni su L.S. (31) iz Niša, P.R.(29), A.M. (37) i M.S. (32) iz okoline tog grada i određeno im je zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni osnovnom javnom tužiocu u Nišu“, navedeno je u saopštenju policije.

Takođe, nadležni organi će protiv pete osumnjičene osobe, J. V. (28), podneti krivičnu prijavu za nasilničko ponašanje u redovnom postupku.

Autor: D.S.

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