POGLEDAJTE KAKO JE UHAPŠEN BOMBAŠ: Sav u crnom, ruke iza leđa, policajci ga drže (FOTO+VIDEO)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, intenzivnim operativnim radom, u saradnji sa policijskim službenicima Uprave kriminalističke policije, Policijske uprave za grad Beograd i Policijske uprave u Prokuplju, kao i sa Višim javnim tužilaštvom u Smederevu, uhapsili su noćas L. R. (18) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, saopšteno je iz Policijske uprave Smederevo.

- On se sumnjiči da je 26. juna ove godine, u ranim jutarnjim satima, aktivirao i bacio dve ručne bombe na jedan ugostiteljski objekat na reci Dunav, kao i ručnu bombu na obližnji noćni klub - piše u saopštenju.

Policija je objavila i snimak hapšenja osumnjičenog, na kom se vidi kako dvojica policajaca vode osumnjičenog tinejdžera, obučenog u crno od glave do pete. Sa rukama iza leđa i vezanim lisicima, oni su ga uveli u prostorije policijske stanice u Smederevu. Prethodno su da dovezli u službenom vozilu pod pratnjom i rotacijama.

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Inače, napadi na ugostiteljske objekte postali su učestali. U poslednjih nekoliko meseci na meti bombaških napada, paljenja i demoliranja našlo se više beogradskih kafića i resotorana, a iza pojedinih napada stajao je vračarski kriminalni klan.

Autor: A.A.