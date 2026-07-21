Vatrogasci su stigli za četiri minuta, ali bilo je prekasno! Evo šta je otkriveno u stanu u kom je stradao bračni par

U stravičnom požaru koji je u petak izbio u jednom stanu na Zvezdari, život je izgubio bračni par.

Iako su se u prvim momentima pojavile oprečne informacije, detalji ove tragedije usledili su ubrzo nakon što su spasioci ušli u prostoriju. O ovom slučaju smo pisali prvi i otkrili šta je tačno nađeno u stanu, a sada su poznate i zvanične činjenice o tome kako je došlo do nesreće.

Prema prvim informacijama, vatra i gust dim izbili su dok su supružnici pripremali hranu. Komšije su osetile paljevinu, reagovale u sekundi i odmah pozvale vatrogasce koji su na lice mesta stigli u rekordnom roku.

Vatrogasci stigli za 4 minuta, ali pomoć je došla prekasno

Kako je došlo do ove tragedije i šta su pokazali prvi podaci sa mesta požara govorio je Nenad Radivojević, inspektor za Vatrogasno-spasilačku jedinicu i specijalističke timove.

-Dojava je primljena u 17.51 časova, a već četiri minuta kasnije, u 17.55, vatrogasne jedinice bile su na licu mesta. U stanu na drugom spratu, prilikom otvaranja vrata, zatekli su veću količinu dima i dva kotlića puna žara. Kada su ih razgrnuli, uočili su dva beživotna tela. Nakon toga, dalji postupak preuzele su ekipe Hitne pomoći i policije, čime je naš deo intervencije bio završen", detaljno je objasnio Radivojević.

Kobna greška i apel nadležnih

Priprema hrane na otvorenom plamenu i ćumuru unutar zatvorenog prostora uzrokovala je brzo širenje stravične količine dima i ugljen-monoksida, što je, po svemu sudeći, bilo fatalno za nesrećne supružnike pre nego što je vatra uopšte stigla da zahvati ostatak stana.

Inspektor Radivojević je tokom svog izlaganja uputio i dramatično upozorenje građanima, podsećajući da se najveći broj ovakvih nesreća događa isključivo zbog ljudske nepažnje i nesmotrenosti. On je istakao da statistika pokazuje da je i ove godine zabeležen izuzetno veliki broj intervencija vatrogasaca, kako u zatvorenom prostou, tako i na otvorenom, te apelovao na sve da ne unose otvorene izvore vatre i žara u stambene objekte.

Policijska istraga i obdukcija utvrdiće sve konačne okolnosti ove velike tragedije koja je potresla Zvezdaru.

Autor: S.M.