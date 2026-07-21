Užas u centru Beograda: Muškarac pronađen mrtav na trotoaru

Telo zasad neidentifikovanog muškarca pronađeno je noćas na trotoaru u Bulevaru kralja Aleksandra u Beogradu ispred poznate apoteke.

Preoćas oko 3.15 časova slučajni prolaznik prijavio je policiji da na ulici leži muškarac koji je daje znake života. Pozvana je Hitna pomoć koja je mogla samo da konstatuje smrt.

Kako je za sada poznato, reč je o muškarcu starosti između 55 i 60 godina, najverovatnije osoba u stanju beskućništva. Na telu nisu uočeni tragovi koji bi ukazivali na nasilnu smrt.

Policija je obavila uviđaj, a rad na utvrđivanju identiteta stradalog muškarca i svih okolnosti ovog događaja je u toku. vjtTelo je poslato na obdukciju.

Autor: S.M.