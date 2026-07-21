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UŽASNA SCENA NA AUTO-PUTU KOD ZMAJEVA! Prevrnula se cisterna, vatrogasci sekli lim da izvuku vozača! Muškarac (54) hitno prevezen u Urgentni centar! (FOTO)

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pixabay.com ||

Na auto-putu kod Zmajeva u smeru ka Novom Sadu došlo je do teške saobraćajne nesreće kada se kamion prevrnuo i upao u njivu pored puta, a nadležne službe su odmah izašle na teren.

Danas je došlo do teške saobraćajne nesreće na auto-putu kod Zmajeva, iz pravca Subotice ka Novom Sadu.

Kako se vidi na fotografiji Instagram stranice "nsuzivo.rs", prevrnula se cisterna pored puta.

- Zbrinut je muškarac (54), koji je nakon inicijalnog zbrinjavanja povreda, prevezen u UC na hirurgiju u svesnom stanju - izjavio je portparol Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, Zoran Krulj.

Kako se dodaje, vatrogasci su izvukli čoveka iz cisterne.

Trenutno nema informacija o stanju učesnika, kao ni o uzroku nesreće.

Nadležne službe su na terenu i više informacija će biti poznato nakon uviđaja.

Autor: A.A.

#Novi Sad

#Zmajevo

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