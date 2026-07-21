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VELIKA AKCIJA POLICIJE U POŽAREVCU! Uhapšena dva muškarca zbog prodaje droge: Zaplenjeno čak 16 KILOGRAMA marihuane, amfetamina i hašiša! (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto/MUP Srbije ||

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u saradnji sa Službom za kriminalističko-obaveštajni rad i PU u Požarevcu, uhapsili dve osobe kod kojih je, pretresom, pronađena veća količina materije za koju se sumnja da je droga.

„Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u saradnji sa Službom za kriminalističko-obaveštajni rad i PU u Požarevcu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Požarevcu, uhapsili su P. I. (1995) i I. J. (1994), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Video: Foto/MUP Srbije

Takođe, P. I. se tereti i za krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje vatrenog oružja, municije i eksplozivnih materija.

Policija je pretresom stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koriste, pronašla i zaplenila oko 12 kilograma biljne materije nalik na marihuanu, oko 4 kilograma praškaste materije nalik na amfetamin, kao i oko 900 grama materije za koju se sumnja da je hašiš.

Foto: Foto/MUP Srbije

Pretresom su kod osumnjičenog P. I. pronađena i dva metka, kalibra 9mm.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu“, naveo je ministar Dačić.

Autor: A.A.

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