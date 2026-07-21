Drama i udes u tunelu Lipak: Vozač izgubio kontrolu nad kamionom, stigla i Hitna

Vozač kamiona imao je večeras nešto pre 21 sat dramatičan udes u tunelu Lipak na obilaznici oko Beograda!
Udes se dogodio u smeru ka Novom Sadu, a kako Telegraf nezvanično saznaje, vozač je nakratko izgubio kontrolu nad teretnjakom nakon čega je kamion počeo da krivuda po putu i udara u zidove tunela.
Pretpostavlja se da mu je pre toga pukla jedna od guma. Vozač je srećom uspeo da ostane priseban i da izađe iz tunela nakon čega se parkirao. Intervenisala je ekipa Hitne pomoći i za sada nije poznato da li je vozač zadobio povrede.
Autor: Marija Radić