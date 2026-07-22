Policajci u Pančevu ostali u ŠOKU: Kad su zaustavili BMW motor, nisu ni slutili šta je vozač (29) sve uradio

Saobraćajna policija nastavlja žestoke kontrole na putevima širom Srbije.

Presretači na dva točka "češljaju" vozače - od početka jula otkriveno čak 174 prekršaja!

U protekla 24 sata na putevima u Srbiji dogodila se 101 saobraćajna nezgoda. Na sreću, poginulih lica nije bilo, ali je povređeno čak 50 osoba, saopšteno je iz Uprave saobraćajne policije.

Zbog letnjeg perioda i znatno većeg broja motora na ulicama, saobraćajna policija znatno je pojačala kontrole vozača dvotočkaša. Jedan od najdrastičnijih primera bahatosti zabeležen je u Pančevu, gde su policajci ostali u neverici nakon što su zaustavili vozača luksuznog dvotočkaša.

"Koktel" droge, alkohola i prekršaja u Pančevu

Policija je u Pančevu zaustavila 29-godišnjeg vozača "BMW" motocikla koji je vozio bez zaštitne kacige. Međutim, to je bio samo početak dugačkog spiska prekršaja.

Rutinskom kontrolom utvrđeno je da je mladić bio opasan po sebe i okolinu:

Izmereno mu je 0,61 промил alkohola u organizmu.

Bio je pozitivan na kokain.

Motocikl nije imao ni propisno postavljenu registarsku tablicu.

Mladi vozač je odmah isključen iz saobraćaja i zadržan u službenim prostorijama policije.

Presretači na motorima "u lovu" na bahate vozače

Leto dovodi do povećanog broja nesreća u kojima učestvuju motociklisti, zbog čega su policijski presretači na dva točka na stalnom dežurstvu. Od početka jula otkriveno je čak 174 prekršaja koje su načinili vozači motocikala.

Najčešći prekršaji zbog kojih su pisane kazne su:

- Nekorišćenje zaštitne kacige

- Nepropisno postavljene registarske tablice

- Upravljanje motociklom bez odgovarajuće kategorije u vozačkoj dozvoli

Iz Uprave saobraćajne policije poručuju da se pojačane kontrole nastavljaju i u narednom periodu kako bi se sačuvali životi svih učesnika u saobraćaju, uz poruku građanima da voze oprezno i sigurno.

Autor: Iva Besarabić