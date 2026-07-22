Uhapšen vozač kamiona nakon teške nesreće kod Grdelice: Poginuo vozač saniteta u kojem je bilo povređeno dete (10)

Državljanin Severne Makedonije, koji je kamionom udario vozača saniteta iz Vranja, uhapšen je danas.

Državljanin Severne Makedonije, koji je upravljao kamionom kada je pokosio vozača saniteta iz Vranja, na zaustavnoj traci kod Grdelice, pronađen je i priveden.

Prema informacijama iz PU Leskovac, njemu je određeno zadržavanje od 48 sati.

Podsetimo, nesreća se dogodila u utorak popodne, kod Grdelice, kada se sanitetsko vozilo koje je transportovalo desetogodišnje dete iz Vranja za Niš pokvarilo.

Vozač saniteta je izašao da popravi kvar, kada je naleteo kamion i prema saznanjima, udario u vrata vozila, koja su potom odbacila vozača.

On je glavom udario o beton i zadobio teške povrede, nakon čega je zbrinut u UKC Niš.

Dete, pod sumnjom na upalu slepog creva, prevezla je do Niša, svojim autom, doktorka koja je slučajno naišla.

Kamion naleteo na vozača saniteta tokom transporta bolesnog deteta u bolnicu u Nišu.

Doktorka koja je svojim vozilom prevezla dete za Niš nakon nesreće saniteta iz Vranja, slučajno naišla.

Autor: S.M.