Tinejdžer (16) brutalno pretučen na Voždovcu: Napadači izašli iz taksija, pa ga pretukli zbog majice

U beogradskom naselju Voždovac u Bačvanskoj ulici juče oko 18 časova pretučen je šesnaestogodišnjak A.V. Prema prvim nezvaničnim informacijama, on je uspeo sam da pozove policiju i prijavi napad.

Zaustavili taksi, pa napravili sačekušu

Prema pisanju medija, pored dečaka zaustavilo se taksi vozilo marke "reno megan" bele boje, iz kog su istrčala trojica muškaraca.

Navodno, napadači su na sebi imali obeležja FK Partizan, dok je pretučeni mladić u tom trenutku nosio majicu rivalskog kluba - Crvene zvezde.

Napadači su navodno prišli tinejdžeru na Voždovcu uz pretnje, zahtevajući da odmah skine klupska obeležja. Ubrzo je usledio fizički napad na njega. Počeli su da ga udaraju rukama i nogama po glavi i telu, nakon čega su se ušli nazad u taksi i pobegli u nepoznatom pravcu.

Hitna pomoć prevezla mladića u Urgentni

Policija je ubrzo stigla na mesto napada i zatekla je dečaka u teškom stanju, sa vidnim povredama po glavi i telu.

Ekipa Hitne pomoći ga je odmah transportovala u Urgentni centar.

Istraga je u toku.

Autor: S.M.