Otkriveno ko su dve žrtve nesreće kod Novog Sada: Identitet trećeg nastradalog i uzroci nesreće još uvek se utvrđuju!

Dve žrtve teške saobraćajne nesreće u Novom Sadu identifikovane su, dok se identitet treće i dalje utvrđuje. Prema nezvaničnim informacijama nastradali su Robert F. (32) sa prebivalištem u Novom Bečeju i Kristina M. (34), koja je prema navodima Blica iz Beograda.

Robert F., prema istim izvorima, vlasnik je automobila koji se prevrnuo na krov u kanalu.

Identitet treće osobe, kao i uzrok teške saobraćajne nesreće i dalje se utvrđuju. Uviđaj na licu mesta je u toku, a automobil će biti poslat na veštačenje - otkrio je izvor iz istrage.

Saobraćajna nesreća, podsetimo, dogodila se u novosadskom naselju Klisa, kada je automobil iz još uvek neutvrđenih razloga, skrenuo sa puta i prevrnuo se u kanal. Slučajni prolaznik jutros oko 9.15 sati primetio je "golf" u kanalu i odmah alarmirao policiju.

Akcija izvlačenja automobila trajala je nekoliko sati, zbog nepristupačnosti terena, a u njoj su učestvovali i vatrogasci-spasioci. Međutim, u automobilu su zatečena tri tela.

Prema nezvaničnim informacijama, na terenu su i dalje ronioci Žandarmerije, koji pretražuju teren kako bi sa sigurnošću mogli da odbace sumnju da je u automobilu tokom prevrtanja bila i četvrta osoba.

Inače, meštani ovog naselja izjavili su ranije da je moguće da je automobil sleteo još tokom noći, jer put kojim se kretao pre tragedije nije prometan. Oni su naveli i da ne veruju da je reč o stanovnicima tog naselja, kao i da je moguće da vozač nije dobro poznavao deonicu, jer je sleteo s puta neposredno posle krivine.

Autor: D.S.